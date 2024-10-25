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Рябков рассказал о подготовке в БРИКС списка стран-партнеров

Рябков рассказал о подготовке в БРИКС списка стран-партнеров - РИА Новости, 25.10.2024

Рябков рассказал о подготовке в БРИКС списка стран-партнеров

Страны БРИКС продолжат консультации по формированию списка государств, которые получат статус партнера объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:09

2024-10-25T14:09

2024-10-25T14:16

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Страны БРИКС продолжат консультации по формированию списка государств, которые получат статус партнера объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы продолжим консультации внутри БРИКС с заинтересованными странами с целью формирования круга тех государств, которые станут партнерами нашего объединения", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, сергей рябков, россия, в мире