https://ria.ru/20241025/rusofobiya-1979945092.html

Британия совершенствует методы демонизации России, рассказал историк

Британия совершенствует методы демонизации России, рассказал историк - РИА Новости, 25.10.2024

Британия совершенствует методы демонизации России, рассказал историк

Великобритания в нужное время и в нужном месте осуществляет провокации против России, фабрикуя "доказательства", которые спустя годы, после открытия архивов,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:40

2024-10-25T02:40

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Великобритания в нужное время и в нужном месте осуществляет провокации против России, фабрикуя "доказательства", которые спустя годы, после открытия архивов, оказываются фейками, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. По его словам, так было ровно сто лет назад, когда британские спецслужбы в сговоре с партией консерваторов организовали громкую провокацию против СССР, опубликовав фальшивое "письмо Зиновьева". И если тогда с помощью грубо состряпанного документа Советский Союз обвинялся в "экспорте революции" на Туманный Альбион, то в нынешнем веке, провокациями уже иного рода, Лондон инкриминирует Москве якобы применение в террористических целях радиоактивных элементов или боевых отравляющих веществ, отметил Матвеев. Двадцать пятого октября 1924 года, за четыре дня до парламентских выборов в Великобритании, в газете Daily Mail было опубликовано письмо, якобы написанное председателем исполкома Коминтерна Григорием Зиновьевым, и адресованное ЦК компартии Великобритании. Письмо, датированное 15 сентября 1924 года, содержало призыв содействовать укреплению отношений с правительством большевиков и активизировать подрывную работу в армии и на флоте, готовить собственные кадры для грядущей гражданской войны, провозглашало курс на вооруженную борьбу с буржуазией. В письме предлагалось создавать ячейки "во всех войсковых частях, а также на фабриках, изготовляющих вооружение". "Письмо" произвело эффект разорвавшейся информационной бомбы. К тому же на повестке дня британского правительства стоял вопрос о предоставлении Советской России крупного кредита. В результате публикации этого письма лейбористы, выступавшие за сближение с СССР и установившие с ним дипотношения, вдрызг проиграли выборы консерваторам, англо-советские связи были испорчены на многие годы, торговое соглашение двух стран не было ратифицировано, а вопрос с кредитом так и остался открытым. В конце XX века по распоряжению министра иностранных дел Великобритании лейбориста Робина Кука были открыты некоторые архивы, в результате чего выяснилось, что письмо было передано рижской резидентуре британской внешней разведки МИ-6 (СИС) некими русскими эмигрантами из Берлина, которые зарабатывали деньги на создании подобных фальшивок. Фабрика фальшивок "Берлин к середине 20-х годов прошлого века, благодаря относительно невысокой стоимости жизни, стал центром сосредоточения русской эмиграции. К этому времени западным правительствам содержать многочисленные эмигрантские организации становилось все накладнее, и поток выделяемых на них финансовых средств постепенно иссякал, поскольку окупаемость материальных затрат с точки зрения перспектив смены с помощью эмиграции власти в СССР становилась все более проблематичной", - сказал Матвеев. "В этих условиях поиздержавшиеся беглецы из России оказались востребованы спецслужбами как Запада, так и СССР", - добавил он. Эмигранты стремились использовать любую возможность для заработка, охотно вербуясь в агентурные сети обоих противоборствующих сторон, отметил эксперт. "Подчас, ради лишнего доллара, фунта или марки, они были готовы стать "слугой" сразу двух, или нескольких "господ", превращаясь в двойных, а то и тройных агентов", - сказал Матвеев. "Справедливости ради надо отметить, что некоторые эмигранты, вдоволь надышавшись "воздухом свободы" и почувствовав ностальгию по родине, сотрудничали с разведкой ОГПУ СССР исключительно на патриотической основе", – уточнил он. И в том же Берлине, а также в Варшаве и прибалтийских столицах, стали появляться группы новоявленных мошенников из числа эмигрантов, поставивших на поток производство сфальсифицированных документов советских государственных органов и Коминтерна, выдавая их за подлинники, якобы полученные из СССР от своих сторонников, подчеркнул Матвеев. "Подделки приносили неплохой доход и продавались всем заинтересованным лицам, главным образом представителям западных спецслужб, которые быстро направляли их своим правительствам для реализации в политических интересах. Именно таким образом появилось на свет и "письмо Зиновьева", попавшее в итоге в рижскую резидентуру СИС и было вскоре с успехом использовано как во внешне- так и во внутриполитических целях Великобритании", – добавил эксперт. "Провокация с обнародованием фальшивого "письма Зиновьева", организованная, как бы случайно, за четыре дня до выборов в парламент, блестяще решила свою задачу: способствовала поражению лейбористской партии, выступавшей за сближение с СССР, и приходу к власти консерваторов, дала возможность обвинить Советский Союз в главном "смертном грехе" того времени – в так называемом "экспорте революции", что превращало его, выражаясь нынешней терминологией, в "страну-изгоя", разрушало дипломатические и торгово-экономические отношения как с самой Великобританией, так и с другими странами", – отметил Матвеев. Ремейк "Письма Зиновьева" Спустя без малого век в Лондоне попытались провернуть похожий трюк, но на этот раз неудачно. "В рамках проекта Integrity Initiative ("Инициатива Честности"), являвшегося частью глобальной антироссийской операции Форин Офиса под кодовым наименованием "Программа по борьбе с дезинформацией и развитию медиа", британскими спецслужбами в каждой европейской стране были созданы так называемые "кластеры", состоявшие из местных политиков, дипломатов, военных, журналистов и ученых, вхожих в высшие эшелоны власти своих государств", - отметил Матвеев. Одной из задач указанных "кластеров" было кулуарное доведение до руководства своих стран сфабрикованных англичанами "докладов" о вмешательстве Москвы во внутренние дела европейских держав, пояснил эксперт. "Другой задачей было проведение антироссийских информационных кампаний "под чужим флагом", то есть без расшифровки заинтересованности и вовлеченности Лондона", - подчеркнул Матвеев. По его словам, примером подобной пропагандистской операции стала акция, когда через свой испанский "кластер" англичанам в 2018 году удалось предотвратить назначение директором Департамента безопасности испанского политика Педро Баньеса, занимавшего взвешенную позицию по отношению к России. "За один день по указанию из Лондона британская агентура влияния подняла "шумиху" в СМИ и довела данные сведения до премьер-министра Испании (кстати, как ни смешно, социалиста), который под давлением "общественности" был вынужден отказаться от указанного назначения", - сказал эксперт. Однако на этом совпадения с событиями столетней давности, то есть устранением опасного для британского истеблишмента первого лейбористского правительства МакДональда, не заканчиваются, добавил Матвеев. "Оказалось, что в рамках проекта Integrity Initiative в социальных сетях была организована кампания по дискредитации лидера Лейбористской партии Джереми Корбина с "разоблачением" якобы имевших место его связей с Москвой. Находившиеся в оппозиции левые лейбористы подняли грандиозный скандал, назвав всю происходящую ситуацию "новым письмом Зиновьева". Депутаты подготовили запросы в МИД и Минобороны и получили подтверждение, что проект Integrity Initiative – чистая правда, а в декабре 2018 года теневым министром иностранных дел Эмили Торнберри на заслушивание в Палату общин в срочном порядке был вызван куратор проекта, замминистра иностранных дел Алан Дункан", - сказал собеседник агентства. В результате было доказано, что спустя почти сто лет консерваторами в очередной раз были использованы возможности спецслужб для внутриполитической борьбы с левыми лейбористами, добавил Матвеев. В итоге Форин Офис принес им свои извинения, прекратил финансирование проекта Integrity Initiative. Реализовывавшая его "благотворительная" организация, зарегистрированная в здании разрушенного завода в Шотландии, была ликвидирована, а куратор информационной операции – Алан Дункан – лишился своего поста. Также в сеть утекли личные данные британской агентуры влияния в каждой европейской стране. "В общем, повторить успех вековой давности британской разведке не просто не удалось, эффект был обратным – полная расшифровка и компрометация их глобальной операции по смене "режима" в России", – подчеркнул Матвеев. "И еще одно забавное историческое совпадение. Если "письмо Зиновьева" было опубликовано в английской газете Daily Mail, то первой новость о скандале с атаками на Корбина разместила шотландская Daily Record. Вот такая, как выражаются сами британцы, "отдача" судьбы", - отметил эксперт. От "экспорта революции" к оружию массового поражения"Принцип "дорого яичко ко Христову дню" неукоснительно соблюдается британскими спецслужбами при организации в нужное время и в нужном месте провокаций против нашей страны и спустя десятилетия", - подчеркнул Матвеев. "Только теперь обвинения в "экспорте революции" заменили более современные "страшилки" для мирового сообщества в виде терроризма с применением радиоактивных элементов или химического оружия (боевых отравляющих веществ)", - добавил эксперт. Причем что в далеком 1924-м, что сейчас, на требования Москвы предъявить неопровержимые доказательства из Лондона "раздается ответ о том, что они мол есть, но секретные и носят агентурный характер, поэтому не могут быть обнародованы по причине угрозы безопасности лиц, предоставивших британскому правительству те или иные сведения", отметил Матвеев. "Эпопея с "письмом Зиновьева" завершилась в 1998 году как раз после открытия архивов спецслужб Соединенного Королевства, когда главный историк министерства иностранных дел и по делам Содружества Джиллиан Беннетт, изучив ранее засекреченные материалы, пришла к однозначному выводу о том, что письмо было фальшивкой. Остается надеяться, что спустя несколько десятилетий, рассекреченные архивы британских спецслужб и Форин Офиса прольют свет на организованные ими провокации XXI века", - заключил эксперт. Ранее в октябре глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что Россия намерена "дестабилизировать ситуацию" в Великобритании и Европе. Эти утверждения - полная чушь, заявил в четверг президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.

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Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, ссср, григорий зиновьев (радомысльский), джереми корбин, владимир путин, коминтерн, integrity initiative