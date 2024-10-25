https://ria.ru/20241025/rozysk-1979950407.html

В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе

В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе - РИА Новости, 25.10.2024

В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе

Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в России, говорится в материалах, которые есть в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:00

2024-10-25T04:00

2024-10-25T04:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в России, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. В отношении Чихладзе уголовное дело было возбуждено еще в марте 2023 года по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие по делу то продлевалось, то неоднократно приостанавливалось. Пока правоохранительные органы решали вопрос организации дополнительного следствия, Чихладзе скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск, позже суд арестовал его заочно. Чихладзе грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере его дохода за период до пяти лет.

https://ria.ru/20241022/ros-1979223676.html

https://ria.ru/20240408/sud-1938604553.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия