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В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе - РИА Новости, 25.10.2024
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04:00 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/rozysk-1979950407.html
В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе
В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе - РИА Новости, 25.10.2024
В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе
Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в России, говорится в материалах, которые есть в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:00
2024-10-25T04:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в России, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. В отношении Чихладзе уголовное дело было возбуждено еще в марте 2023 года по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие по делу то продлевалось, то неоднократно приостанавливалось. Пока правоохранительные органы решали вопрос организации дополнительного следствия, Чихладзе скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск, позже суд арестовал его заочно. Чихладзе грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере его дохода за период до пяти лет.
https://ria.ru/20241022/ros-1979223676.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе

Криминального авторитета Серго Чихладзе объявили в международный розыск

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в России, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В отношении Чихладзе уголовное дело было возбуждено еще в марте 2023 года по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие по делу то продлевалось, то неоднократно приостанавливалось.
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Пока правоохранительные органы решали вопрос организации дополнительного следствия, Чихладзе скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск, позже суд арестовал его заочно.
Чихладзе грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере его дохода за период до пяти лет.
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