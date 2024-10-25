Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/rossiya-1980099609.html
Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией
Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией - РИА Новости, 25.10.2024
Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией
Россия будет развивать с Сербией сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике для повышения товарооборота, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:39
2024-10-25T15:39
сербия
россия
санкт-петербург
максим решетников
милош вучевич
александр вучич
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103956/76/1039567614_0:0:2961:1665_1920x0_80_0_0_a3ff4c15f189ab7f70b1e7931c4c537f.jpg
БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Россия будет развивать с Сербией сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике для повышения товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Решетников 25-26 октября находится с рабочим визитом в Сербии, где в пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем. Затем российский министр с министром без портфеля, ответственным в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество Ненадом Поповичем возложили венки к мемориалу "Освободителям Белграда", к Вечному огню и памятнику Красноармейцу". Позже в правительстве Сербии состоялась рабочая встреча российского и сербского министров. "Главный наш акцент - развитие новых сфер взаимодействия: ИТ, фармацевтика, использование систем "безопасного города", транспортных систем. Конечно перед нами стоит задача решить логистические вопросы, с тем чтобы рос наш товарооборот", - заявил на совместном брифинге Решетников и добавил, что экономика России и Сербии находится на подъеме, что способствует развитию взаимодействия. Президент Сербии Александр Вучич сообщил ранее, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы". Решетников возглавляет российскую часть межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, юбилейное 20-е заседание которого состоится 20-21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. Как сообщала пресс-служба минэконома РФ, в ходе визита российская и сербская стороны обсуждают вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества. Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3, 083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.
https://ria.ru/20241024/belgrad-1979719376.html
https://ria.ru/20241023/vuchich-1979683391.html
сербия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103956/76/1039567614_0:0:2221:1665_1920x0_80_0_0_189617fdee7d275353168d8e87883866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, санкт-петербург, максим решетников, милош вучевич, александр вучич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Сербия, Россия, Санкт-Петербург, Максим Решетников, Милош Вучевич, Александр Вучич, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией

Министр Решетников: Россия будет сотрудничать с Сербией в ИТ и фармакологии

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги России и Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Россия будет развивать с Сербией сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике для повышения товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Решетников 25-26 октября находится с рабочим визитом в Сербии, где в пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем. Затем российский министр с министром без портфеля, ответственным в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество Ненадом Поповичем возложили венки к мемориалу "Освободителям Белграда", к Вечному огню и памятнику Красноармейцу". Позже в правительстве Сербии состоялась рабочая встреча российского и сербского министров.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Сербия довольна купленной у России военной техникой, заявил вице-премьер
24 октября, 08:25
"Главный наш акцент - развитие новых сфер взаимодействия: ИТ, фармацевтика, использование систем "безопасного города", транспортных систем. Конечно перед нами стоит задача решить логистические вопросы, с тем чтобы рос наш товарооборот", - заявил на совместном брифинге Решетников и добавил, что экономика России и Сербии находится на подъеме, что способствует развитию взаимодействия.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил ранее, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы".
Решетников возглавляет российскую часть межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, юбилейное 20-е заседание которого состоится 20-21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге.
Как сообщала пресс-служба минэконома РФ, в ходе визита российская и сербская стороны обсуждают вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества.
Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3, 083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией
23 октября, 22:07
 
СербияРоссияСанкт-ПетербургМаксим РешетниковМилош ВучевичАлександр ВучичМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала