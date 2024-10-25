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Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией
Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией - РИА Новости, 25.10.2024
Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией
Россия будет развивать с Сербией сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике для повышения товарооборота, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:39
2024-10-25T15:39
2024-10-25T15:39
сербия
россия
санкт-петербург
максим решетников
милош вучевич
александр вучич
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Россия будет развивать с Сербией сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике для повышения товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Решетников 25-26 октября находится с рабочим визитом в Сербии, где в пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем. Затем российский министр с министром без портфеля, ответственным в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество Ненадом Поповичем возложили венки к мемориалу "Освободителям Белграда", к Вечному огню и памятнику Красноармейцу". Позже в правительстве Сербии состоялась рабочая встреча российского и сербского министров. "Главный наш акцент - развитие новых сфер взаимодействия: ИТ, фармацевтика, использование систем "безопасного города", транспортных систем. Конечно перед нами стоит задача решить логистические вопросы, с тем чтобы рос наш товарооборот", - заявил на совместном брифинге Решетников и добавил, что экономика России и Сербии находится на подъеме, что способствует развитию взаимодействия. Президент Сербии Александр Вучич сообщил ранее, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы". Решетников возглавляет российскую часть межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, юбилейное 20-е заседание которого состоится 20-21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. Как сообщала пресс-служба минэконома РФ, в ходе визита российская и сербская стороны обсуждают вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества. Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3, 083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.
https://ria.ru/20241024/belgrad-1979719376.html
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сербия, россия, санкт-петербург, максим решетников, милош вучевич, александр вучич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Сербия, Россия, Санкт-Петербург, Максим Решетников, Милош Вучевич, Александр Вучич, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития рассказал о планах по развитию сотрудничества с Сербией
Министр Решетников: Россия будет сотрудничать с Сербией в ИТ и фармакологии
БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Россия будет развивать с Сербией сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике для повышения товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Решетников 25-26 октября находится с рабочим визитом в Сербии, где в пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем
. Затем российский министр с министром без портфеля, ответственным в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество Ненадом Поповичем возложили венки к мемориалу "Освободителям Белграда", к Вечному огню и памятнику Красноармейцу". Позже в правительстве Сербии состоялась рабочая встреча российского и сербского министров.
"Главный наш акцент - развитие новых сфер взаимодействия: ИТ, фармацевтика, использование систем "безопасного города", транспортных систем. Конечно перед нами стоит задача решить логистические вопросы, с тем чтобы рос наш товарооборот", - заявил на совместном брифинге Решетников и добавил, что экономика России и Сербии находится на подъеме, что способствует развитию взаимодействия.
Президент Сербии Александр Вучич
сообщил ранее, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы".
Решетников возглавляет российскую часть межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, юбилейное 20-е заседание которого состоится 20-21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге
.
Как сообщала пресс-служба минэконома РФ, в ходе визита российская и сербская стороны обсуждают вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества.
Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3, 083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.