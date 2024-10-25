https://ria.ru/20241025/rossiya-1980094362.html
Зампред Совета Федерации рассказал о сближении России и Китая
Зампред Совета Федерации рассказал о сближении России и Китая - РИА Новости, 25.10.2024
Зампред Совета Федерации рассказал о сближении России и Китая
Чем больше давят на Россию и Китай извне, тем ближе они становятся, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:27
2024-10-25T15:27
2024-10-25T15:27
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ШЭНЬЯН, 25 окт – РИА Новости. Чем больше давят на Россию и Китай извне, тем ближе они становятся, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Чем больше на нас давят, тем ближе мы становимся друг к другу. Гегемония доллара показала, что это путь в никуда", - сказал Журавлев журналистам, отвечая на вопрос о том, как внешнее давление сказывается на отношениях России и Китая. По его словам, это видно из того, что происходит в золотовалютном резерве с отрезанием от SWIFT и от доллара. Он отметил, что это, наоборот, показало всему миру, который не сосредоточен в рамках США и ЕС, что надо объединяться. "Надо друг с другом работать напрямую, минуя вот эти вот искусственные прослойки, посредников, коими являются как раз якобы такие резервные валюты, которые на самом деле никакими резервами, как оказалось, не являются", - отметил Журавлев. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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россия, китай, сша, николай журавлев, совет федерации рф, евросоюз, в мире
Россия, Китай, США, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ, Евросоюз, В мире
Зампред Совета Федерации рассказал о сближении России и Китая
Зампред СФ Журавлев: под давлением извне Россия и Китай становятся ближе
ШЭНЬЯН, 25 окт – РИА Новости. Чем больше давят на Россию и Китай извне, тем ближе они становятся, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
"Чем больше на нас давят, тем ближе мы становимся друг к другу. Гегемония доллара показала, что это путь в никуда", - сказал Журавлев журналистам, отвечая на вопрос о том, как внешнее давление сказывается на отношениях России и Китая.
По его словам, это видно из того, что происходит в золотовалютном резерве с отрезанием от SWIFT и от доллара. Он отметил, что это, наоборот, показало всему миру, который не сосредоточен в рамках США
и ЕС
, что надо объединяться.
"Надо друг с другом работать напрямую, минуя вот эти вот искусственные прослойки, посредников, коими являются как раз якобы такие резервные валюты, которые на самом деле никакими резервами, как оказалось, не являются", - отметил Журавлев.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян
северо-восточной китайской провинции Ляонин
. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.