https://ria.ru/20241025/rossija-1980051360.html

Россия продолжает СВО, заявил Песков

Россия продолжает СВО, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024

Россия продолжает СВО, заявил Песков

Россия продолжает СВО, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:34

2024-10-25T13:34

2024-10-25T13:34

в мире

россия

казань

турция

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия продолжает СВО, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине. "Путин занимается продолжением специальной военной операции с тем, чтобы достичь поставленной задачи, выполнить задачи и достичь цели", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о смысле слов Эрдогана. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241025/konflikt-1979989109.html

россия

казань

турция

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