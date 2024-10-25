https://ria.ru/20241025/rossija-1979940606.html

Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева

Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева - РИА Новости, 25.10.2024

Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева

Россия проведет в пятницу неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и, в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:31

2024-10-25T01:31

2024-10-25T01:35

россия

курская область

нью-йорк (город)

дмитрий полянский

родион мирошник

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

оон

брикс

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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия проведет в пятницу неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и, в частности, Курской области. Неформальное заседание (по "формуле Арриа") пройдет в пятницу, 25 октября, в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве). Как анонсировал первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский, РФ предоставит "много свидетельств" преступлений Киева, в том числе и от первого лица. Докладчиками, среди прочего, выступят посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев. Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани сообщал, что около двух тысяч военных ВСУ, напавших на Курскую область, окружены.

https://ria.ru/20240919/zapad-1973685330.html

https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965992391.html

россия

курская область

нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, нью-йорк (город), дмитрий полянский, родион мирошник, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), оон, брикс, вооруженные силы украины, совет безопасности оон