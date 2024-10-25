Рейтинг@Mail.ru
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 25.10.2024 (обновлено: 01:35 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/rossija-1979940606.html
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева - РИА Новости, 25.10.2024
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева
Россия проведет в пятницу неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и, в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:31
2024-10-25T01:35
россия
курская область
нью-йорк (город)
дмитрий полянский
родион мирошник
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979064869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_70358b6ba96f55b4bf0e3cf4508958c5.jpg
ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия проведет в пятницу неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и, в частности, Курской области. Неформальное заседание (по "формуле Арриа") пройдет в пятницу, 25 октября, в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве). Как анонсировал первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский, РФ предоставит "много свидетельств" преступлений Киева, в том числе и от первого лица. Докладчиками, среди прочего, выступят посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев. Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани сообщал, что около двух тысяч военных ВСУ, напавших на Курскую область, окружены.
https://ria.ru/20240919/zapad-1973685330.html
https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965992391.html
россия
курская область
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979064869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a974ab5585400655b0505c86943482ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, нью-йорк (город), дмитрий полянский, родион мирошник, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), оон, брикс, вооруженные силы украины, совет безопасности оон
Россия, Курская область, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, Родион Мирошник, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), ООН, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, Специальная военная операция на Украине
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева

Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по теме преступлений Киева

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия проведет в пятницу неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и, в частности, Курской области.
Неформальное заседание (по "формуле Арриа") пройдет в пятницу, 25 октября, в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве). Как анонсировал первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский, РФ предоставит "много свидетельств" преступлений Киева, в том числе и от первого лица.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат
19 сентября, 16:54
Докладчиками, среди прочего, выступят посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев.
Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани сообщал, что около двух тысяч военных ВСУ, напавших на Курскую область, окружены.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Полянский прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область
13 августа, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьНью-Йорк (город)Дмитрий ПолянскийРодион МирошникМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)ООНБРИКСВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала