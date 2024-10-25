https://ria.ru/20241025/rossija-1979940606.html
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева - РИА Новости, 25.10.2024
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева
Россия проведет в пятницу неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и, в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:31
2024-10-25T01:31
2024-10-25T01:35
россия
курская область
нью-йорк (город)
дмитрий полянский
родион мирошник
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
оон
брикс
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия проведет в пятницу неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и, в частности, Курской области. Неформальное заседание (по "формуле Арриа") пройдет в пятницу, 25 октября, в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве). Как анонсировал первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский, РФ предоставит "много свидетельств" преступлений Киева, в том числе и от первого лица. Докладчиками, среди прочего, выступят посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев. Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани сообщал, что около двух тысяч военных ВСУ, напавших на Курскую область, окружены.
https://ria.ru/20240919/zapad-1973685330.html
https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965992391.html
россия
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, нью-йорк (город), дмитрий полянский, родион мирошник, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), оон, брикс, вооруженные силы украины, совет безопасности оон
Россия, Курская область, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, Родион Мирошник, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), ООН, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, Специальная военная операция на Украине
Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по преступлениям Киева
Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по теме преступлений Киева