https://ria.ru/20241025/ris-1979965580.html

Цены на рис в Токио в октябре резко выросли впервые с 1971 года

Цены на рис в Токио в октябре резко выросли впервые с 1971 года - РИА Новости, 25.10.2024

Цены на рис в Токио в октябре резко выросли впервые с 1971 года

Цены на основной продукт рациона японцев, рис, в Токио в октябре выросли на 62,3% в годовом выражении, сообщило Министерство общенациональных дел в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:44

2024-10-25T08:44

2024-10-25T10:49

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ТОКИО, 25 окт — РИА Новости. Цены на основной продукт рациона японцев, рис, в Токио в октябре выросли на 62,3% в годовом выражении, сообщило Министерство общенациональных дел в предварительном статистическом отчете. Это самый высокий показатель с 1971 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. Это объясняется ростом цен на удобрения и расходов на оплату труда. В августе-сентябре в токийских магазинах наблюдался дефицит риса, который просто исчез с полок магазинов. Сначала это объяснялось ажиотажным спросом на рис и другие продукты на фоне предупреждений о возможном землетрясении в районе разлома Нанкай, затем — плохим урожаем. В сентябре появление пакетов с рисом сопровождалось объявлениями "Одна штука в одни руки". В октябре, когда рис вновь появился в достаточном количестве, покупателей ожидал неприятный сюрприз: он подорожал в среднем примерно в полтора раза в сравнении с прошлогодними ценами. При этом годовой рост потребительских цен в Токио в октябре составил 1,8%.

https://ria.ru/20241008/ris-1602854975.html

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токио, в мире, япония