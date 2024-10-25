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Цены на рис в Токио в октябре резко выросли впервые с 1971 года - РИА Новости, 25.10.2024
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08:44 25.10.2024 (обновлено: 10:49 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/ris-1979965580.html
Цены на рис в Токио в октябре резко выросли впервые с 1971 года
Цены на рис в Токио в октябре резко выросли впервые с 1971 года - РИА Новости, 25.10.2024
Цены на рис в Токио в октябре резко выросли впервые с 1971 года
Цены на основной продукт рациона японцев, рис, в Токио в октябре выросли на 62,3% в годовом выражении, сообщило Министерство общенациональных дел в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:44
2024-10-25T10:49
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ТОКИО, 25 окт — РИА Новости. Цены на основной продукт рациона японцев, рис, в Токио в октябре выросли на 62,3% в годовом выражении, сообщило Министерство общенациональных дел в предварительном статистическом отчете. Это самый высокий показатель с 1971 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. Это объясняется ростом цен на удобрения и расходов на оплату труда. В августе-сентябре в токийских магазинах наблюдался дефицит риса, который просто исчез с полок магазинов. Сначала это объяснялось ажиотажным спросом на рис и другие продукты на фоне предупреждений о возможном землетрясении в районе разлома Нанкай, затем — плохим урожаем. В сентябре появление пакетов с рисом сопровождалось объявлениями "Одна штука в одни руки". В октябре, когда рис вновь появился в достаточном количестве, покупателей ожидал неприятный сюрприз: он подорожал в среднем примерно в полтора раза в сравнении с прошлогодними ценами. При этом годовой рост потребительских цен в Токио в октябре составил 1,8%.
https://ria.ru/20241008/ris-1602854975.html
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токио, в мире, япония
Токио, В мире, Япония
Цены на рис в Токио в октябре резко выросли впервые с 1971 года

Цены на рис в Токио в октябре впервые с 1971 года выросли на рекордные 62,3%

© Pixabay / scheng3Рис
Рис - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Pixabay / scheng3
Рис. Архивное фото
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ТОКИО, 25 окт — РИА Новости. Цены на основной продукт рациона японцев, рис, в Токио в октябре выросли на 62,3% в годовом выражении, сообщило Министерство общенациональных дел в предварительном статистическом отчете.
Это самый высокий показатель с 1971 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. Это объясняется ростом цен на удобрения и расходов на оплату труда.
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В августе-сентябре в токийских магазинах наблюдался дефицит риса, который просто исчез с полок магазинов. Сначала это объяснялось ажиотажным спросом на рис и другие продукты на фоне предупреждений о возможном землетрясении в районе разлома Нанкай, затем — плохим урожаем. В сентябре появление пакетов с рисом сопровождалось объявлениями "Одна штука в одни руки".
В октябре, когда рис вновь появился в достаточном количестве, покупателей ожидал неприятный сюрприз: он подорожал в среднем примерно в полтора раза в сравнении с прошлогодними ценами.
При этом годовой рост потребительских цен в Токио в октябре составил 1,8%.
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5 августа, 16:16
 
ТокиоВ миреЯпония
 
 
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