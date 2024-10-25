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Пять компаний получили сертификаты "Сделано в России" по соглашению с РЭЦ - РИА Новости, 25.10.2024
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18:13 25.10.2024 (обновлено: 18:14 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/rets-1980152258.html
Пять компаний получили сертификаты "Сделано в России" по соглашению с РЭЦ
Пять компаний получили сертификаты "Сделано в России" по соглашению с РЭЦ - РИА Новости, 25.10.2024
Пять компаний получили сертификаты "Сделано в России" по соглашению с РЭЦ
Торжественная церемония вручения сертификатов "Сделано в России" пяти местным компаниям прошла в Ростове-на-Дону, событие стало значимым шагом в рамках... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:13
2024-10-25T18:14
экономика
ростовская область
россия
ростов-на-дону
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
сертификат
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Торжественная церемония вручения сертификатов "Сделано в России" пяти местным компаниям прошла в Ростове-на-Дону, событие стало значимым шагом в рамках соглашения о сотрудничестве между Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Ростовской областью, сообщает центр."Соглашение, подписанное в августе текущего года между Департаментом потребительского рынка Ростовской области, "Ростсистемой" и РЭЦ, направлено на организацию совместной работы по повышению конкурентоспособности экспортной продукции отечественных производителей на международных рынках", - говорится в соглашении."Ростовская область стала первым регионом в России, который подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром для получения сертификата "Сделано в России" на основании сертификации в региональной системе", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Ростове-на-Дону Александр Санеев.В рамках реализации соглашения на межрегиональной специализированной продовольственной выставке "Ростов Гостеприимный-2024" сертификаты соответствия "Сделано в России" были вручены представителям пяти ростовских компаний. Среди обладателей сертификатов оказались: производитель молочной продукции ОАО "Молочный завод Мясниковский", выпускающий продукцию под торговой маркой "Белый медведь", предприятие по производству мясных деликатесов, колбас и полуфабрикатов ООО "ЛБ", а также ООО "Земля", производящее муку первого и второго сортов под маркой "Зернышко", отруби и дробленое зерно. Также сертификат получил производитель матрасов Veles и АО "Алмаз", сертифицировавшее свою медицинскую технику."Синергия двух программ станет важным шагом в развитии экспортного потенциала предприятий Ростовской области. Участникам системы добровольной сертификации "Сделано на Дону" необходимо лишь направить в РЭЦ соответствующую заявку с приложением сертификата, после чего они становятся полноправными участниками программы и получают доступ ко всем актуальным инструментам содействия экспорту, а также право маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия "Сделано в России". При этом предприятия не подвергаются дополнительным проверкам со стороны экспортного центра", - подчеркнул директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов.Напомним, программа "Сделано в России" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение качественной и конкурентоспособной продукции, произведенной в России, на международные рынки. Компании, обладающие сертификатом, получают возможность участвовать в рекламно-информационных кампаниях для продвижения своей продукции на приоритетных рынках, а также в других странах. Программа также включает приоритетное размещение и продвижение товаров в национальных магазинах и на международных электронных торговых площадках, публикации в каталогах конкурентоспособной продукции для распространения через зарубежные сети, а также дополнительные баллы при отборе в дегустационно-выставочные павильоны и другие меры поддержки.
https://ria.ru/20241025/eksport-1980117941.html
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экономика, ростовская область, россия, ростов-на-дону, российский экспортный центр (рэц), экспорт, сертификат
Экономика, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, сертификат

Пять компаний получили сертификаты "Сделано в России" по соглашению с РЭЦ

© Фото : Пресс-служба РЭЦПять компаний получили сертификаты "Сделано в России" в рамках соглашения с РЭЦ
Пять компаний получили сертификаты Сделано в России в рамках соглашения с РЭЦ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Пять компаний получили сертификаты "Сделано в России" в рамках соглашения с РЭЦ
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Торжественная церемония вручения сертификатов "Сделано в России" пяти местным компаниям прошла в Ростове-на-Дону, событие стало значимым шагом в рамках соглашения о сотрудничестве между Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Ростовской областью, сообщает центр.
"Соглашение, подписанное в августе текущего года между Департаментом потребительского рынка Ростовской области, "Ростсистемой" и РЭЦ, направлено на организацию совместной работы по повышению конкурентоспособности экспортной продукции отечественных производителей на международных рынках", - говорится в соглашении.
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"Ростовская область стала первым регионом в России, который подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром для получения сертификата "Сделано в России" на основании сертификации в региональной системе", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Ростове-на-Дону Александр Санеев.
В рамках реализации соглашения на межрегиональной специализированной продовольственной выставке "Ростов Гостеприимный-2024" сертификаты соответствия "Сделано в России" были вручены представителям пяти ростовских компаний. Среди обладателей сертификатов оказались: производитель молочной продукции ОАО "Молочный завод Мясниковский", выпускающий продукцию под торговой маркой "Белый медведь", предприятие по производству мясных деликатесов, колбас и полуфабрикатов ООО "ЛБ", а также ООО "Земля", производящее муку первого и второго сортов под маркой "Зернышко", отруби и дробленое зерно. Также сертификат получил производитель матрасов Veles и АО "Алмаз", сертифицировавшее свою медицинскую технику.
"Синергия двух программ станет важным шагом в развитии экспортного потенциала предприятий Ростовской области. Участникам системы добровольной сертификации "Сделано на Дону" необходимо лишь направить в РЭЦ соответствующую заявку с приложением сертификата, после чего они становятся полноправными участниками программы и получают доступ ко всем актуальным инструментам содействия экспорту, а также право маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия "Сделано в России". При этом предприятия не подвергаются дополнительным проверкам со стороны экспортного центра", - подчеркнул директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов.
Напомним, программа "Сделано в России" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение качественной и конкурентоспособной продукции, произведенной в России, на международные рынки. Компании, обладающие сертификатом, получают возможность участвовать в рекламно-информационных кампаниях для продвижения своей продукции на приоритетных рынках, а также в других странах. Программа также включает приоритетное размещение и продвижение товаров в национальных магазинах и на международных электронных торговых площадках, публикации в каталогах конкурентоспособной продукции для распространения через зарубежные сети, а также дополнительные баллы при отборе в дегустационно-выставочные павильоны и другие меры поддержки.
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