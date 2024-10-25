https://ria.ru/20241025/rabstvo-1979831818.html

"Попасть может каждый". Миллионы россиян оказались под угрозой

"Попасть может каждый". Миллионы россиян оказались под угрозой - РИА Новости, 25.10.2024

"Попасть может каждый". Миллионы россиян оказались под угрозой

В этом году суды вынесли всего три приговора за использование рабского труда. В 2023-м — ни одного. Однако людей из неволи освобождают постоянно. По данным... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:00

2024-10-25T08:00

2024-10-25T13:47

ростовская область

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267471_0:0:2152:1210_1920x0_80_0_0_04511630003db361e30245bc88287c75.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. В этом году суды вынесли всего три приговора за использование рабского труда. В 2023-м — ни одного. Однако людей из неволи освобождают постоянно. По данным международных исследований, в рабстве в России почти 1,9 миллиона человек. Как туда попадают и можно ли изменить ситуацию — в материале РИА Новости."Скотские условия"В поселке Слава Труда Аксайского района Ростовской области 18 октября из рабства освободили шестерых человек. Там они находились с августа. Некоторых все это время искали родственники, считая, что близкие пропали без вести.Так, к волонтерам организации "Альтернатива" 5 сентября обратился Николай Васильев (имя изменено). Сообщил, что его брат Антон Шалаев пропал еще 17 августа в районе парка Горького в Ростове-на-Дону, но недавно позвонил с неизвестного номера, сказал, что он в рабстве на ферме, и попросил его спасти.Активисты установили геолокацию по номеру телефона и отправились в село. "В доме мы обнаружили восемнадцать человек. Они жили в абсолютно скотских условиях: вместо кроватей — матрацы, полная антисанитария", — вспоминает координатор спасательных операций Арина Файрушина.Владельцев хозяйства и большинства работников не оказалось на месте. В доме нашли двух женщин и Антона. Они рассказали, что телефоны и документы у всех отобрали сразу, а работать приходилось по 12-14 часов в полях и в доме."Батя"Все попадали на ферму по одной схеме: в Ростове-на-Дону к ним подходил человек, предлагал работу и выпивку. Многие из освобожденных не помнят, как именно их перевезли из города в село. По предположениям волонтеров, в алкоголь могли подмешивать снотворное."Я был выпивший, мы сели в машину, он мне налил еще. Потом меня завели во двор. Там был бригадир и еще кто-то. Мы с ним поговорили, а потом я проснулся уже утром на полу на матрасе. У меня в кармане оставались деньги и телефон, но я ничего там не нашел", — рассказывает один из работников, Дмитрий.Хозяина фермы между собой называют "Батя". Как выяснилось, это уроженец Азова Ростовской области 44-летний Радж Лиманский. Ранее, по данным "Альтернативы", он уже был судим за мошенничество и похищение людей.Работникам сказал, что будет платить по тысяче ежедневно, однако денег никто так и не получил. "Все обещал, что переведет зарплату. Взял номер карты. Пришел, говорит, что перечислил шесть тысяч. Но деньги не упали. Не знаю, что делать. Надо домой как-то добираться", — объясняет Светлана, которая была на ферме поваром.Кормили скудно — дешевой колбасой и хлебом, а тех, кто отказывался работать, били. Самые сильные сбегали. Но были и те, кто возвращался — мол, идти все равно некуда, а тут "хоть какая-то крыша над головой, кормят, наливают, привозят сигареты".Пятеро работников написали заявления в полицию. Ростовский СК уже возбудил уголовное дело об использовании рабского труда. Расследование сейчас на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина."Три тысячи освобожденных"По словам Арины Файрушиной, есть сексуальное, нищенское и трудовое рабство. Чаще всего заявки на помощь приходят именно по последнему. "В этом году число освобожденных нами перевалило за три тысячи. Но цифра очень условная, статистику мы не ведем, — говорит общественница. — Рабство процветает в Южном регионе — Ростовская область, Адыгея, Ставропольский и Краснодарский край".Это связано с большим количеством малонаселенных пунктов и благоприятным климатом, объясняет Файрушина. А работа есть практически круглый год.В трудовое рабство чаще всего попадают мужчины средних лет, которые не могут устроиться на работу, например, из-за тюремного прошлого, алкогольной зависимости, инвалидности или маленькой пенсии. Также в зоне риска — приезжие из глубинки."Втираются в доверие"Файрушина отмечает, что зачастую в рабство попадают из-за банальной доверчивости.Профессиональные вербовщики привлекают самыми разными способами: от объявлений на уличных столбах до постов в интернете. Чаще общаются лично."Нередко вербовщиками становятся люди, которые сами когда-то попали в рабство, но смогли "подняться". Иногда они действуют группами: например, инициируют ограбление, а после втираются в доверие и предлагают помощь в виде временной работы", — рассказывает активистка.Равиль Камзаев (данные изменены) приехал в Москву на заработки из Ижевска в начале июня. На вокзале его ограбили, и, пока он думал, что делать дальше, к нему подошел мужчина с предложением заработать. Так он попал в работный дом в подмосковной деревне Шмеленки.Документы и телефон сразу отобрали. Звонок близким нужно было заслужить — для этого он и другие мужчины две недели были разнорабочими. На объект их привозили под присмотром, так же возвращали обратно. По словам Камзаева, никому не платили, а за любую провинность угрожали избиением."Угрозы, навязывание чувства вины и показательные избиения подавляют попавших в рабство. Очень часто внутри коллектива выстраивается иерархия, в которой есть "подчиненные" и "смотрящие", — говорит Файрушина. — Последние докладывают хозяевам о любых разговорах, связанных с побегами или уклонением от работы, из-за чего люди чувствуют одиночество и тотальное бессилие"."Могут уйти"Привлечь к ответственности рабовладельцев сложно. "В 2023-м по статье127.2 УК не вынесли ни одного приговора. В этом году — три, — рассказал РИА Новости координатор спецпроекта "Неволя" Булат Мухамеджанов. — Подобные случаи являются, преимущественно, латентными (преступления, которые не учтены в официальной статистике. — Прим. ред.), потому что о них просто не сообщают. Из-за этого доказывать рабство и вести расследование очень трудно".Так, например, по словам Файрушиной, сотрудники полиции на месте всегда проверяют, была ли у работников возможность уйти с территории. "И они действительно могут уйти, — уточняет она. — Но обычно не знают, где находятся, у них нет денег и связи".В свою очередь, сами рабовладельцы уверяют, что работники к ним приходят добровольно, некоторые даже берут с них расписки. Доказательств же похищения и запугивания обычно просто нет.Несмотря на это, по словам Булата Мухамеджанова, в последние годы дела об использовании рабского труда возбуждают и расследуют все охотнее. "Долгое время статью 127.2 УК практически не использовали, а такие дела рассматривали по смежным статьям — "похищение человека", "незаконное лишение свободы", — отмечает он.Для решения проблемы, по мнению экспертов, необходим комплексный подход: информирование населения и поддержка волонтеров, которые вытаскивают людей из рабства. Пока же сотни тысяч россиян остаются в неволе и ждут, когда закон встанет на их сторону.

https://ria.ru/20240711/priyut-1958821577.html

https://ria.ru/20241021/rabstvo-1979169129.html

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)