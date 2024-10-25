https://ria.ru/20241025/pvo-1980186722.html
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Орловской областью
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Орловской областью - РИА Новости, 25.10.2024
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Орловской областью
Еще пять вражеских беспилотников сбиты над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:43
2024-10-25T21:43
2024-10-25T21:46
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще пять вражеских беспилотников сбиты над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Еще пять вражеских БПЛА сбиты средствами ПВО над Орловской областью. По имеющейся информации, повреждений и пострадавших нет, работают оперативные службы", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Орловской областью
Клычков: ПВО сбила пять украинских беспилотников над Орловской областью