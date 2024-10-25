https://ria.ru/20241025/pvo-1979959952.html

Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар

Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар - РИА Новости, 25.10.2024

Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Азовским морем, три - над Белгородской областью, один - над Брянской... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T07:12

2024-10-25T07:12

2024-10-25T07:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

азовское море

белгородская область

брянская область

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Азовским морем, три - над Белгородской областью, один - над Брянской областью и один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области, и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241025/pvo-1979944816.html

россия

азовское море

белгородская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, азовское море, белгородская область, брянская область