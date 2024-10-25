https://ria.ru/20241025/pvo-1979959952.html
Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар
Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар - РИА Новости, 25.10.2024
Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Азовским морем, три - над Белгородской областью, один - над Брянской... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:12
2024-10-25T07:12
2024-10-25T07:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
белгородская область
брянская область
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Азовским морем, три - над Белгородской областью, один - над Брянской областью и один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области, и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/pvo-1979944816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, азовское море, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Белгородская область, Брянская область
Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Азовским морем, три - над Белгородской областью, один - над Брянской областью и один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области, и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.