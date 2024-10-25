https://ria.ru/20241025/pvo--1980107156.html
ПВО сбила два украинских беспилотника над Орловской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 25.10.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника над Орловской областью
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:06
2024-10-25T16:06
2024-10-25T16:08
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого октября 2024 года в период с 14.30 до 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один - над территорией Курской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника над Орловской областью
МО РФ: ПВО сбила два украинских беспилотника над Орловской областью