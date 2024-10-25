https://ria.ru/20241025/putin-1980182939.html

Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину

Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину - РИА Новости, 25.10.2024

Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину

Для продолжения поставок российского газа в Европу через территорию Украины необходимо подписать новый контракт, заявил президент Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:47

2024-10-25T20:47

2024-10-25T22:33

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Для продолжения поставок российского газа в Европу через территорию Украины необходимо подписать новый контракт, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1"."Чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый", — указал он.Кроме того, в ЕС действуют определенные правила в сфере энергетики, напомнил глава государства. "Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать мощности для прокачки", — пояснил Путин.Россия, отметил президент, не отказывалась от поставок газа в Европу, для этого существуют несколько маршрутов, два из которых пролегают через территорию постсоветской республики. "Это ГИС "Сохрановка". Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот по второй ветке — там, где Суджа, — до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года, в декабре", — подытожил российский лидер. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских военных (на территории ЛНР). В итоге для поставок голубого топлива в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа" в Курской области. В "Газпроме" заявили, что перенос всех объемов на эту станцию технологически невозможен.Действующий транзитный договор, срок действия которого истекает в конце 2024-го, предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

https://ria.ru/20241017/gaz-1978504212.html

https://ria.ru/20241007/gaz-1976680079.html

https://ria.ru/20240926/rossija-1974941534.html

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

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экономика, украина, россия, европа, владимир путин, евросоюз, павел зарубин, газпром