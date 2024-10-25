https://ria.ru/20241025/putin-1980177883.html

Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области, заявил Путин

Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024

Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области, заявил Путин

Российские военные создали надежное кольцо окружения ВСУ в Курской области, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры показали РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:58

2024-10-25T19:58

2024-10-25T22:30

курская область

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

вооруженные силы украины

павел зарубин

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские военные создали надежное кольцо окружения ВСУ в Курской области, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры показали в эфире телеканала "Россия 1"."Общими усилиями они создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки", — сказал он.По словам главы государства, две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии десяти километров от государственной границы и начала движение вдоль нее. "Достаточно дерзко и героически действовали. Прошли примерно тоже десять километров", — отметил Путин. Затем для закрепления этого успеха подключили и другие подразделения российских Вооруженных сил, а именно 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота и подразделения Воздушно-десантных войск."Сто шестая дивизия ВДВ здесь отличились в лучшую сторону, воюют смело и эффективно два подразделения — 51-й полк и 137-й полк этой дивизии. Затем 56-й полк седьмой дивизии ВДВ и, конечно, 83-я бригада ВДВ", — добавил президент.Сейчас ВСУ предпринимают попытки деблокировать окружение, но они не имеют успеха. По примерным подсчетам, на этой территории — примерно шесть на 15 километров —находится около двух тысяч человек, указал он."Есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение. По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника", — подчеркнул глава государства. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления, резюмировал Путин.Утром 6 августа украинские боевики перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 25 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 26 550 военнослужащих и 177 танков.

https://ria.ru/20241024/putin-1979865920.html

https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, павел зарубин