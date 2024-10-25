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На базе НИЦ "Курчатовский институт" появится центр генетических ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024
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Наука
 
15:10 25.10.2024 (обновлено: 15:14 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980088682.html
На базе НИЦ "Курчатовский институт" появится центр генетических ресурсов
На базе НИЦ "Курчатовский институт" появится центр генетических ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024
На базе НИЦ "Курчатовский институт" появится центр генетических ресурсов
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе НИЦ "Курчатовский институт",... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:10
2024-10-25T15:14
курчатовский институт
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе НИЦ "Курчатовский институт", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации."В целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: 1. Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов", - говорится в документе.
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курчатовский институт, владимир путин, россия
Курчатовский институт, Наука, Владимир Путин, Россия
На базе НИЦ "Курчатовский институт" появится центр генетических ресурсов

Путин подписал указ о создании национального центра генетических ресурсов

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Главное здание НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ "Курчатовский институт". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе НИЦ "Курчатовский институт", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"В целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: 1. Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов", - говорится в документе.
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