https://ria.ru/20241025/putin-1980088682.html

На базе НИЦ "Курчатовский институт" появится центр генетических ресурсов

На базе НИЦ "Курчатовский институт" появится центр генетических ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024

На базе НИЦ "Курчатовский институт" появится центр генетических ресурсов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе НИЦ "Курчатовский институт",... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:10

2024-10-25T15:10

2024-10-25T15:14

курчатовский институт

наука

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе НИЦ "Курчатовский институт", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации."В целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: 1. Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов", - говорится в документе.

https://ri.ria.ru/20241024/nauka-1979149216.html

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курчатовский институт, владимир путин, россия