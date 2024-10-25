https://ria.ru/20241025/putin-1980005857.html
Путин назвал поведение Киева иррациональным
Путин назвал поведение Киева иррациональным - РИА Новости, 25.10.2024
Путин назвал поведение Киева иррациональным
Киевские власти ведут себя иррационально, на этой базе невозможно строить никаких планов, даже упоминать возможность о чем-либо договориться преждевременно,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:48
2024-10-25T11:48
2024-10-25T11:48
россия
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевские власти ведут себя иррационально, на этой базе невозможно строить никаких планов, даже упоминать возможность о чем-либо договориться преждевременно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то, о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать", - сказал российский лидер в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20241025/putin-1980005317.html
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россия, владимир путин, ольга скабеева
Россия, Владимир Путин, Ольга Скабеева
Путин назвал поведение Киева иррациональным
Путин: Киев ведет себя иррационально, на этой базе невозможно строить планы