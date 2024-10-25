https://ria.ru/20241025/putin-1980005464.html
"Это важно". Путин оценил уровень инженерной подготовки российских военных
"Это важно". Путин оценил уровень инженерной подготовки российских военных - РИА Новости, 25.10.2024
"Это важно". Путин оценил уровень инженерной подготовки российских военных
Президент России Владимир Путин назвал хорошим уровень инженерной подготовки российских военнослужащих, что очень важно на поле боя. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:47
2024-10-25T11:47
2024-10-25T11:47
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим уровень инженерной подготовки российских военнослужащих, что очень важно на поле боя. "Ребята на поле боя все делают своими руками. И это очень хороший уровень инженерной подготовки ребят. Это очень важно, прямо на поле боя, на линии боевого соприкосновения. И вот этот опыт ведения современными средствами вооруженной борьбы, он чрезвычайно важен. Потому что они не только знают, а умеют это делать", - в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
"Это важно". Путин оценил уровень инженерной подготовки российских военных
Путин назвал хорошим уровень инженерной подготовки российских военных