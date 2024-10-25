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Путин заявил, что градус конфронтации России с Западом не снижается - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980004436.html
Путин заявил, что градус конфронтации России с Западом не снижается
Путин заявил, что градус конфронтации России с Западом не снижается - РИА Новости, 25.10.2024
Путин заявил, что градус конфронтации России с Западом не снижается
Градус конфронтации России с Западом не снижается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:45
2024-10-25T11:45
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
ольга скабеева
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Градус конфронтации России с Западом не снижается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". "Все-таки градус конфронтации с Россией в целом не снижается, поставки оружия продолжаются", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, владимир путин, ольга скабеева, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Ольга Скабеева, В мире

Путин заявил, что градус конфронтации России с Западом не снижается

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Градус конфронтации России с Западом не снижается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Все-таки градус конфронтации с Россией в целом не снижается, поставки оружия продолжаются", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОльга СкабееваВ мире
 
 
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