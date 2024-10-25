https://ria.ru/20241025/putin-1980004436.html

Путин заявил, что градус конфронтации России с Западом не снижается

Путин заявил, что градус конфронтации России с Западом не снижается - РИА Новости, 25.10.2024

Путин заявил, что градус конфронтации России с Западом не снижается

Градус конфронтации России с Западом не снижается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:45

2024-10-25T11:45

2024-10-25T11:45

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

ольга скабеева

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Градус конфронтации России с Западом не снижается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". "Все-таки градус конфронтации с Россией в целом не снижается, поставки оружия продолжаются", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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россия, владимир путин, ольга скабеева, в мире