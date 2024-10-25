https://ria.ru/20241025/putin-1980003408.html

Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин

Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024

Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин

Любой исход украинского урегулирования должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя, Москва не собирается делать никаких уступок, никаких... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:43

2024-10-25T11:43

2024-10-25T11:43

россия

москва

владимир путин

ольга скабеева

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Любой исход украинского урегулирования должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя, Москва не собирается делать никаких уступок, никаких разменов не будет, заявил российский лидер Владимир Путин. "Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И, без всяких сомнений, никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", - сказал он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20241025/putin-1980003023.html

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россия, москва, владимир путин, ольга скабеева