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Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
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11:43 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980003408.html
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин
Любой исход украинского урегулирования должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя, Москва не собирается делать никаких уступок, никаких... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:43
2024-10-25T11:43
россия
москва
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Любой исход украинского урегулирования должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя, Москва не собирается делать никаких уступок, никаких разменов не будет, заявил российский лидер Владимир Путин. "Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И, без всяких сомнений, никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", - сказал он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
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россия, москва, владимир путин, ольга скабеева
Россия, Москва, Владимир Путин, Ольга Скабеева
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин

Путин: любой исход украинского урегулирования должен быть в пользу России

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Любой исход украинского урегулирования должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя, Москва не собирается делать никаких уступок, никаких разменов не будет, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И, без всяких сомнений, никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", - сказал он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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РоссияМоскваВладимир ПутинОльга Скабеева
 
 
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