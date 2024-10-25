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Россия готова к разумным компромиссам по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 25.10.2024 (обновлено: 12:21 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980002333.html
Россия готова к разумным компромиссам по Украине, заявил Путин
Россия готова к разумным компромиссам по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Россия готова к разумным компромиссам по Украине, заявил Путин
Россия готова идти на разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса, но предметных переговоров нет, заявил президент Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:40
2024-10-25T12:21
россия
украина
владимир путин
ольга скабеева
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия готова идти на разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса, но предметных переговоров нет, заявил президент Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1"."Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что а предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого", — сказал он.При этом, отметил президент, любой исход должен быть в пользу России и исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. "И, без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", — подчеркнул он.Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, отметил, что киевский режим этого не хочет, возможно, потому что не готов отменять военное положение и проводить выборы президента. Тем не менее, добавил российский лидер, "мяч на их стороне".Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но только исходя из реалий, которые складываются на земле.
https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html
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россия, украина, владимир путин, ольга скабеева, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Ольга Скабеева, В мире, Специальная военная операция на Украине
Россия готова к разумным компромиссам по Украине, заявил Путин

Путин: Россия готова искать разумные компромиссы по Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия готова идти на разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса, но предметных переговоров нет, заявил президент Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
"Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что а предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого", — сказал он.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ОнлайнПресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Ключевые заявления
24 октября, 18:19
При этом, отметил президент, любой исход должен быть в пользу России и исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя.
"И, без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", — подчеркнул он.
Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, отметил, что киевский режим этого не хочет, возможно, потому что не готов отменять военное положение и проводить выборы президента. Тем не менее, добавил российский лидер, "мяч на их стороне".
Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но только исходя из реалий, которые складываются на земле.
Путин о переговорах с Украиной - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В переговорах с Украиной мяч на их стороне, заявил Путин
24 октября, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинОльга СкабееваВ мире
 
 
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