https://ria.ru/20241025/putin-1980001577.html

Путин: при договоренностях по Украине должны соблюдаться интересы России

Путин: при договоренностях по Украине должны соблюдаться интересы России - РИА Новости, 25.10.2024

Путин: при договоренностях по Украине должны соблюдаться интересы России

Российские интересы должны соблюдаться при любых договоренностях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:36

2024-10-25T11:36

2024-10-25T11:43

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские интересы должны соблюдаться при любых договоренностях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя переданные Турцией предложения по украинскому кризису.Как сообщил Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Казани на полях саммита БРИКС предложил российскому коллеге инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе связанные с судоходством в Черном море. Президент РФ сообщил, что изучит их."Просто мы всегда исходили из того, что при любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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украина, россия, турция, владимир путин, в мире