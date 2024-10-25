https://ria.ru/20241025/putin-1980001577.html
Путин: при договоренностях по Украине должны соблюдаться интересы России
Путин: при договоренностях по Украине должны соблюдаться интересы России - РИА Новости, 25.10.2024
Путин: при договоренностях по Украине должны соблюдаться интересы России
Российские интересы должны соблюдаться при любых договоренностях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:36
2024-10-25T11:36
2024-10-25T11:43
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские интересы должны соблюдаться при любых договоренностях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя переданные Турцией предложения по украинскому кризису.Как сообщил Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Казани на полях саммита БРИКС предложил российскому коллеге инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе связанные с судоходством в Черном море. Президент РФ сообщил, что изучит их."Просто мы всегда исходили из того, что при любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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украина, россия, турция, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Турция, Владимир Путин, В мире
Путин: при договоренностях по Украине должны соблюдаться интересы России
Путин: при любых договоренностях по Украине должны соблюдаться интересы России