https://ria.ru/20241025/putin-1980001479.html
Путин: нужно понять, готова ли Украина к рассмотрению предложений Турции
Путин: нужно понять, готова ли Украина к рассмотрению предложений Турции - РИА Новости, 25.10.2024
Путин: нужно понять, готова ли Украина к рассмотрению предложений Турции
Необходимо в конце концов разобраться, к чему готова Украина, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя переданные Турцией предложения по украинскому... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:35
2024-10-25T11:35
2024-10-25T11:36
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Необходимо в конце концов разобраться, к чему готова Украина, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя переданные Турцией предложения по украинскому кризису.Как сообщил Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Казани на полях саммита БРИКС предложил российскому коллеге инициативы, касающиеся украинского кризиса. Президент РФ сказал, что изучит их."Когда мы соглашались, еще раз хочу это повторить, на продолжение контактов по этой теме, через день украинские партнеры вдруг заявляли о том, что они не готовы. Это было и раз, и два, ну, в конце концов надо разобраться, они готовы или не готовы, к чему они готовы, это требует просто времени для детального рассмотрения тех предложений, которые поступили от турецкой стороны", - сказал Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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украина, турция, в мире, владимир путин, россия, ольга скабеева, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Украина, Турция, В мире, Владимир Путин, Россия, Ольга Скабеева, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин: нужно понять, готова ли Украина к рассмотрению предложений Турции
Путин: нужно разобраться, готова ли Украина к рассмотрению предложений Турции