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Путин пошутил из-за реакции Запада на свои слова о КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
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09:53 25.10.2024 (обновлено: 12:03 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html
Путин пошутил из-за реакции Запада на свои слова о КНДР
Путин пошутил из-за реакции Запада на свои слова о КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
Путин пошутил из-за реакции Запада на свои слова о КНДР
Президент России Владимир Путин, комментируя "взрыв" реакции на Западе и в Киеве на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:53
2024-10-25T12:03
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя "взрыв" реакции на Западе и в Киеве на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран, пошутил, что в этом случае главное — чтобы "осколки далеко не летели"."В четвертой статье (договора. — Прим. ред.) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", — сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой на телеканале "Россия 1" в ответ на просьбу прокомментировать "взрыв" реакции в Вашингтоне и Киеве на его слова.Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в четверг, Путин заявил, что Москва никогда не сомневалась, что власти КНДР серьезно относятся к договоренностям с Россией. Отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в России находятся северокорейские войска", глава государства назвал снимки "серьезной вещью" и добавил, что, "если есть снимки, значит, они чего-то отражают".
https://ria.ru/20241024/mid-1979767559.html
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владимир путин, киев, в мире, россия, вашингтон (штат), ольга скабеева, оон, брикс
Владимир Путин, Киев, В мире, Россия, Вашингтон (штат), Ольга Скабеева, ООН, БРИКС
Путин пошутил из-за реакции Запада на свои слова о КНДР

Путин о реакции Запада на слова о КНДР: главное, чтобы осколки далеко не летели

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя "взрыв" реакции на Западе и в Киеве на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран, пошутил, что в этом случае главное — чтобы "осколки далеко не летели".
"В четвертой статье (договора. — Прим. ред.) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", — сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой на телеканале "Россия 1" в ответ на просьбу прокомментировать "взрыв" реакции в Вашингтоне и Киеве на его слова.
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24 октября, 12:03
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в четверг, Путин заявил, что Москва никогда не сомневалась, что власти КНДР серьезно относятся к договоренностям с Россией. Отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в России находятся северокорейские войска", глава государства назвал снимки "серьезной вещью" и добавил, что, "если есть снимки, значит, они чего-то отражают".
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