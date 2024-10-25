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На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 25.10.2024 (обновлено: 17:02 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html
На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина
На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 25.10.2024
На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина
По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:59
2024-10-25T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова российского лидера Владимира Путина о больших потерях ВСУ. "По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", — говорится в публикации. Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Путин заявил, что украинские власти не хотят вести переговоры несмотря на потери ВСУ, так как начало мирных переговоров привело бы к отмене военного положения и проведению президентских выборов. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина

Журналист Боуз о словах Путина про ВСУ: Киев жертвует украинцами снова и снова

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова российского лидера Владимира Путина о больших потерях ВСУ.

"По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", — говорится в публикации.
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад
Вчера, 09:20
Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Путин заявил, что украинские власти не хотят вести переговоры несмотря на потери ВСУ, так как начало мирных переговоров привело бы к отмене военного положения и проведению президентских выборов.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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