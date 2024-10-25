https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html

На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина

На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 25.10.2024

На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина

По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:59

2024-10-25T08:59

2024-10-25T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова российского лидера Владимира Путина о больших потерях ВСУ. "По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", — говорится в публикации. Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Путин заявил, что украинские власти не хотят вести переговоры несмотря на потери ВСУ, так как начало мирных переговоров привело бы к отмене военного положения и проведению президентских выборов. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский