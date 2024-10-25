На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина
Журналист Боуз о словах Путина про ВСУ: Киев жертвует украинцами снова и снова
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова российского лидера Владимира Путина о больших потерях ВСУ.
"По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", — говорится в публикации.
"По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", — говорится в публикации.
Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Путин заявил, что украинские власти не хотят вести переговоры несмотря на потери ВСУ, так как начало мирных переговоров привело бы к отмене военного положения и проведению президентских выборов.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.