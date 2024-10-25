https://ria.ru/20241025/putin-1979939181.html

России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин

России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024

России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин

России известно об испытаниях, с которыми сталкиваются граждане Республики Сербской, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики РС БиГ... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:06

2024-10-25T01:06

2024-10-25T01:11

россия

республика сербская

владимир путин

милорад додик

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казань

в мире

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. России известно об испытаниях, с которыми сталкиваются граждане Республики Сербской, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики РС БиГ Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани."Мы знаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь, через какие испытания приходится пройти. Мы уверены, что с вашим характером и настроем граждан, проживающих в Республике Сербской, в защиту своих интересов национальных, все трудности будут преодолены", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241024/dodik-1979804834.html

россия

республика сербская

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика сербская, владимир путин, милорад додик, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, в мире