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России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
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01:06 25.10.2024 (обновлено: 01:11 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1979939181.html
России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин
России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин
России известно об испытаниях, с которыми сталкиваются граждане Республики Сербской, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики РС БиГ... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:06
2024-10-25T01:11
россия
республика сербская
владимир путин
милорад додик
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
в мире
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. России известно об испытаниях, с которыми сталкиваются граждане Республики Сербской, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики РС БиГ Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани."Мы знаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь, через какие испытания приходится пройти. Мы уверены, что с вашим характером и настроем граждан, проживающих в Республике Сербской, в защиту своих интересов национальных, все трудности будут преодолены", - сказал Путин.
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республика сербская
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России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин

Путин: России известно о трудностях, с которыми сталкивается Республика Сербская

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. России известно об испытаниях, с которыми сталкиваются граждане Республики Сербской, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики РС БиГ Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.
"Мы знаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь, через какие испытания приходится пройти. Мы уверены, что с вашим характером и настроем граждан, проживающих в Республике Сербской, в защиту своих интересов национальных, все трудности будут преодолены", - сказал Путин.
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Додик обсудит с Путиным давление Запада на Республику Сербскую БиГ
Вчера, 14:22
 
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