https://ria.ru/20241025/putin-1979939181.html
России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин
России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин
России известно об испытаниях, с которыми сталкиваются граждане Республики Сербской, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики РС БиГ... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:06
2024-10-25T01:06
2024-10-25T01:11
россия
республика сербская
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казань
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. России известно об испытаниях, с которыми сталкиваются граждане Республики Сербской, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики РС БиГ Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани."Мы знаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь, через какие испытания приходится пройти. Мы уверены, что с вашим характером и настроем граждан, проживающих в Республике Сербской, в защиту своих интересов национальных, все трудности будут преодолены", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика сербская, владимир путин, милорад додик, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, в мире
Россия, Республика Сербская, Владимир Путин, Милорад Додик, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, В мире
России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин
Путин: России известно о трудностях, с которыми сталкивается Республика Сербская