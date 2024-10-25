https://ria.ru/20241025/putin-1979859655.html

Путин показал кощееву иглу Запада

Путин показал кощееву иглу Запада - РИА Новости, 25.10.2024

Путин показал кощееву иглу Запада

Саммит БРИКС в Казани логично перевесил все прочие новости с учетом состава его участников и поднимаемой повестки. Даже западная пресса, стиснув зубы,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:00

2024-10-25T08:00

2024-10-25T08:01

аналитика

россия

владимир путин

брикс

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Саммит БРИКС в Казани логично перевесил все прочие новости с учетом состава его участников и поднимаемой повестки. Даже западная пресса, стиснув зубы, разродилась десятками публикаций, общий мотив которых свелся к тому, что вокруг России изоляция порвалась и это пора срочно признать, иначе мы (Запад) не сможем ничего противопоставить набирающему вес многополярному союзу. Присутствующие в Казани лидеры уже сделали ряд заявлений, некоторые из них претендуют даже на судьбоносность, но в этой обойме проскользнул не отмеченным широким вниманием важный момент.В рамках круглого стола с общей тематикой "Угроза новых кризисов и устойчивость БРИКС" Владимир Путин отметил, что организация должна противодействовать практике борьбы с геополитическими конкурентами при помощи климатической повестки.В общей канве саммита, густо насыщенной экономическими и торговыми вопросами, предложение российского президента прозвучало будто совершенно асинхронно, но так кажется только при первичном рассмотрении.На самом деле Владимир Путин поднял на поверхность гигантский пласт геополитической реальности, которую значительная часть населения под прессом агрессивной пропаганды воспринимает неверно. Каждому жителю планеты, если у него есть хотя бы мобильный телефон, ежедневно вкручивают в череп саморез экологической повестки, где на каждую грань резьбы нанесены проникновенные слова. Про необходимость спасти планету от загрязнения, про защиту окружающей среды для наших детей и внуков. Все это очень хорошо и правильно — за тем лишь исключением, что за пеленой благих намерений давно применяются самые грязные технологии глобального управления и торможения развития всех неугодных, посмевших иметь собственное мнение и суверенную политику.Наверное, в мире не найдется человека, который благодаря Всемирной паутине не знал бы, что традиционная энергетика — это чистое зло и что единственно правильное будущее — строго за возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Они зелены, безопасны и не оставляют карбонового следа. Об этом бесконечно талдычат, подразумевая: кто быстрее всех перейдет на новую модель энергетики, тот самый прогрессивный молодец и лучше всех спасает планету.Проблема в том, что постулат этот лжив и опасен.Современная альтернативная энергетика, куда включают ветровые, солнечные и геотермальные электростанции, не вышла на уровень тепловых и уж тем более атомных аналогов ни по КПД, ни по маневровым возможностям, ни по срокам службы, ни по, собственно, экологичности. По своей генерирующей эффективности даже самые продвинутые панели и ветряки уступают старым угольным и мазутным ТЭС. Станции, где применяются древесные пеллеты, тоже по умолчанию включаются в зеленые, хотя на них происходит аналогичное сжигание прессованных отходов лесопильных производств, а выбросы двуокиси углерода в атмосферу нередко превышают показатели "грязных" аналогов вроде угля.Ветровой и солнечный виды энергетики существуют исключительно на обильных финансовых дотациях — как государственных, так и принудительно изъятых в виде экологических сборов с традиционных промышленных предприятий, причем всех сразу, а не только производящих электричество. Как только денежный поток перекрывается, все подобные проекты тут же переходят в разряд неразрешимо убыточных.Попробуем вообразить некое сферическое государство в вакууме, которое решилось провести тотальное переустройство своей энергетики и махом отказалось от традиционных источников в рамках защиты экологии. В мире лишь единицы стран освоили полный цикл производства ВИЭ, то есть абсолютному большинству прочих придется эти самые ветряки и панели покупать в гигантских объемах. Помимо необходимости выделения громадных площадей под их размещение, это тут же убьет реальный сектор экономики. Потому что в ВИЭ-реальности нет места сложным химическим производствам, металлургии, стеклодувному делу и многим другим. Так как, во-первых, их продукция становится невостребованной, во-вторых, эти самые новые источники физически не способны обеспечивать бесперебойное снабжение якорных потребителей. В мире нет ни одного сталелитейного комбината, где бы дуговая печь питалась от ветряков или фотоэлементов.А теперь представим некую развивающуюся экономику, что подразумевает поэтапное расширение всех типов индустрии. На нее тут же наседает "весь цивилизованный мир" и начинает обвинять в кровожадности, черствости и нежелании снижать выбросы в атмосферу ради будущего неопределенных детей. Предлагают здесь закрыть, тут отказаться, а взамен вот этого купить альтернативные источники, причем готовы под это дело дать кредит. Едва оперяющаяся экономика и рада бы не шагать в ногу с навязанной повесткой, но ее начинают давить со всех сторон, причем давление происходит почему-то со стороны Запада и почему-то строго против тех, кто смеет не работать на его интересы.Ну и еще.Климатические рычаги воздействия в их современном геополитическом применении нарушают общую концепцию развития мирового общества. Ее ключевые пункты были разработаны и единогласно приняты в 2015 году на ассамблее ООН. Пункты 1 и 2 требуют приложить все возможные усилия для ликвидации нищеты и голода. Пункт 7 — недорогая и, что главное, доступная энергия. Пункт 8 — достойная работа и экономический рост. Пункт 9 — индустриализация и инновации. И лишь в самом конце списка (по важности) идет борьба с изменениями климата.А теперь сугубо факты.Сегодня в мире за чертой бедности в голоде живет каждый восьмой человек, минимум треть из них — дети. Более миллиарда человек не имеют постоянного доступа к электричеству, два миллиарда не имеют доступа к чистой воде. И это при глобальном применении самых эффективных технологий по мелиорации, очистке воды, выработке электричества. Внедряемые безуглеродные схемы хороши лишь как вспомогательная часть современной экономики, но ее масштабирование обнуляет надежды на рабочие места и экономический рост. В первом случае — потому что зеленая энергетика имеет критически малую глубину потребности в кадрах, во втором — потому что она же исключает наличие производств непрерывного цикла, то есть мощных драйверов экономики и финансовых доноров.Про возможности индустриализации и говорить не стоит. Принудительный зеленый переход автоматически стирает с карты вашей страны целлюлозно-бумажные комбинаты, коксохимические, газоперерабатывающие заводы и прочую "незначительную мелочь".Так что реплика Владимира Путина была очень неспроста. Впрочем, как и всегда.

https://ria.ru/20241024/putin-1979821970.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979757331.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979752276.html

https://ria.ru/20241024/podem-1979751643.html

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аналитика, россия, владимир путин, брикс