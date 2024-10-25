https://ria.ru/20241025/putin--1980186032.html
Путин подписал два закона о расширении отсрочки наказания осужденным
Путин подписал два закона о расширении отсрочки наказания осужденным - РИА Новости, 25.10.2024
Путин подписал два закона о расширении отсрочки наказания осужденным
Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:30
2024-10-25T21:30
2024-10-25T21:46
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предоставляет суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы. Вторым законом внесено изменение в часть девятую статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса, дополнив ее после слов "принудительным работам" словами "ограничению свободы". Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.
https://ria.ru/20240612/putin-1952342186.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал два закона о расширении отсрочки наказания осужденным
Путин подписал закон о расширении отсрочки наказания осужденным беременным
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал два закона
, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы.
Вторым законом внесено изменение в часть девятую статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса, дополнив ее после слов "принудительным работам" словами "ограничению свободы". Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.