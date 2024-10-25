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Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров - РИА Новости, 25.10.2024
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21:27 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin--1980185707.html
Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров
Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров - РИА Новости, 25.10.2024
Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров
Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) от Минцифры полномочий по ведению реестра майнеров криптовалюты... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:27
2024-10-25T21:27
россия
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) от Минцифры полномочий по ведению реестра майнеров криптовалюты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Летом был принят закон, направленный на легализацию с 1 ноября 2024 года майнинга криптовалют в России. Он предполагал, что Минцифры будет вести реестр майнеров цифровой валюты (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) и реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Новый закон с 1 ноября передает эти полномочия ФНС вместо Минцифры. Одновременно обязанность правительства РФ устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг заменяется на такое право. В результате ФНС сможет включать майнеров в реестр и исключать из него - например, за неоднократное нарушение в течение года установленных законодательством требований. При этом операторам майнинговой инфраструктуры будет запрещено оказывать услуги юрлицам и ИП, исключенным из этого реестра. Майнеры будут обязаны предоставлять в ФНС информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. А ФНС сможет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Помимо этого, уточняется, что адреса-идентификаторы будут представляться (открываться) федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, для выполнения возложенных на них задач. Принятый летом закон предусматривал, что адреса-идентификаторы должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС и Росимущества.
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россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, экономика
Россия, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Экономика
Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров

Путин подписал закон о передаче ФНС РФ полномочий по ведению реестра майнеров

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) от Минцифры полномочий по ведению реестра майнеров криптовалюты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Летом был принят закон, направленный на легализацию с 1 ноября 2024 года майнинга криптовалют в России. Он предполагал, что Минцифры будет вести реестр майнеров цифровой валюты (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) и реестр операторов майнинговой инфраструктуры.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют
8 августа, 15:35
Новый закон с 1 ноября передает эти полномочия ФНС вместо Минцифры. Одновременно обязанность правительства РФ устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг заменяется на такое право.
В результате ФНС сможет включать майнеров в реестр и исключать из него - например, за неоднократное нарушение в течение года установленных законодательством требований. При этом операторам майнинговой инфраструктуры будет запрещено оказывать услуги юрлицам и ИП, исключенным из этого реестра.
Майнеры будут обязаны предоставлять в ФНС информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. А ФНС сможет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России.
Помимо этого, уточняется, что адреса-идентификаторы будут представляться (открываться) федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, для выполнения возложенных на них задач. Принятый летом закон предусматривал, что адреса-идентификаторы должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС и Росимущества.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоЭкономика
 
 
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