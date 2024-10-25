https://ria.ru/20241025/putin--1980185707.html

Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров

Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров - РИА Новости, 25.10.2024

Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) от Минцифры полномочий по ведению реестра майнеров криптовалюты... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T21:27

2024-10-25T21:27

2024-10-25T21:27

россия

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) от Минцифры полномочий по ведению реестра майнеров криптовалюты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Летом был принят закон, направленный на легализацию с 1 ноября 2024 года майнинга криптовалют в России. Он предполагал, что Минцифры будет вести реестр майнеров цифровой валюты (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) и реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Новый закон с 1 ноября передает эти полномочия ФНС вместо Минцифры. Одновременно обязанность правительства РФ устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг заменяется на такое право. В результате ФНС сможет включать майнеров в реестр и исключать из него - например, за неоднократное нарушение в течение года установленных законодательством требований. При этом операторам майнинговой инфраструктуры будет запрещено оказывать услуги юрлицам и ИП, исключенным из этого реестра. Майнеры будут обязаны предоставлять в ФНС информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. А ФНС сможет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Помимо этого, уточняется, что адреса-идентификаторы будут представляться (открываться) федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, для выполнения возложенных на них задач. Принятый летом закон предусматривал, что адреса-идентификаторы должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС и Росимущества.

https://ria.ru/20240808/mayning-1964951259.html

https://ria.ru/20241018/rbk-1978755665.html

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россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, экономика