Путин подписал закон о передаче ФНС полномочий по ведению реестра майнеров
Путин подписал закон о передаче ФНС РФ полномочий по ведению реестра майнеров
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) от Минцифры полномочий по ведению реестра майнеров криптовалюты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Летом был принят закон, направленный на легализацию с 1 ноября 2024 года майнинга криптовалют в России. Он предполагал, что Минцифры будет вести реестр майнеров цифровой валюты (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) и реестр операторов майнинговой инфраструктуры.
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Новый закон с 1 ноября передает эти полномочия ФНС вместо Минцифры. Одновременно обязанность правительства РФ устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг заменяется на такое право.
В результате ФНС сможет включать майнеров в реестр и исключать из него - например, за неоднократное нарушение в течение года установленных законодательством требований. При этом операторам майнинговой инфраструктуры будет запрещено оказывать услуги юрлицам и ИП, исключенным из этого реестра.
Майнеры будут обязаны предоставлять в ФНС информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. А ФНС сможет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России.
Помимо этого, уточняется, что адреса-идентификаторы будут представляться (открываться) федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, для выполнения возложенных на них задач. Принятый летом закон предусматривал, что адреса-идентификаторы должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС и Росимущества.
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