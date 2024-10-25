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Кожемяко рассказал о росте числа китайских туристов в Приморье - РИА Новости, 25.10.2024
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Туризм
 
14:44 25.10.2024 (обновлено: 15:21 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/primore-1980080010.html
Кожемяко рассказал о росте числа китайских туристов в Приморье
Кожемяко рассказал о росте числа китайских туристов в Приморье - РИА Новости, 25.10.2024
Кожемяко рассказал о росте числа китайских туристов в Приморье
Около 500 тысяч китайских туристов посетили Приморье за девять месяцев 2024 года, заявил губернатор края Олег Кожемяко. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:44
2024-10-25T15:21
туризм
шэньян
владивосток
китай
олег кожемяко
новости - туризм
приморский край
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Около 500 тысяч китайских туристов посетили Приморье за девять месяцев 2024 года, заявил губернатор края Олег Кожемяко. "Открытие авиасообщения между Владивостоком и городами Китая Пекином, Харбином, Далянем, Яньцзи и Шанхаем в большой степени способствовало росту туристического потенциала. Если в прошлом году Приморье посетили 130 тысяч китайских туристов, то в этом году за девять месяцев их число составило 500 тысяч", - сказал Кожемяко, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Губернатор также отметил необходимость продолжать совместную работу по возобновлению рейсов из Шэньяна. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества официально открылся в пятницу в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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шэньян, владивосток, китай, олег кожемяко, новости - туризм, приморский край
Туризм, Шэньян, Владивосток, Китай, Олег Кожемяко, Новости - Туризм, Приморский край
Кожемяко рассказал о росте числа китайских туристов в Приморье

Кожемяко: около 500 тысяч китайских туристов посетили Приморье за девять месяцев

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке. Архивное фото
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Около 500 тысяч китайских туристов посетили Приморье за девять месяцев 2024 года, заявил губернатор края Олег Кожемяко.
"Открытие авиасообщения между Владивостоком и городами Китая Пекином, Харбином, Далянем, Яньцзи и Шанхаем в большой степени способствовало росту туристического потенциала. Если в прошлом году Приморье посетили 130 тысяч китайских туристов, то в этом году за девять месяцев их число составило 500 тысяч", - сказал Кожемяко, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
Губернатор также отметил необходимость продолжать совместную работу по возобновлению рейсов из Шэньяна.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества официально открылся в пятницу в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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