https://ria.ru/20241025/primore-1980080010.html

Кожемяко рассказал о росте числа китайских туристов в Приморье

Кожемяко рассказал о росте числа китайских туристов в Приморье - РИА Новости, 25.10.2024

Кожемяко рассказал о росте числа китайских туристов в Приморье

Около 500 тысяч китайских туристов посетили Приморье за девять месяцев 2024 года, заявил губернатор края Олег Кожемяко. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:44

2024-10-25T14:44

2024-10-25T15:21

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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Около 500 тысяч китайских туристов посетили Приморье за девять месяцев 2024 года, заявил губернатор края Олег Кожемяко. "Открытие авиасообщения между Владивостоком и городами Китая Пекином, Харбином, Далянем, Яньцзи и Шанхаем в большой степени способствовало росту туристического потенциала. Если в прошлом году Приморье посетили 130 тысяч китайских туристов, то в этом году за девять месяцев их число составило 500 тысяч", - сказал Кожемяко, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Губернатор также отметил необходимость продолжать совместную работу по возобновлению рейсов из Шэньяна. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества официально открылся в пятницу в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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Ольга Фомченкова

шэньян, владивосток, китай, олег кожемяко, новости - туризм, приморский край