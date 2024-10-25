https://ria.ru/20241025/primore-1979950105.html

Самые большие куницы Евразии попали на видео в нацпарке Приморья

Самые большие куницы Евразии попали на видео в нацпарке Приморья - РИА Новости, 25.10.2024

Самые большие куницы Евразии попали на видео в нацпарке Приморья

Самые большие и яркие куницы Евразии, харзы, попали на видео в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье. Животных заметили исследующими случайно попавший туда... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:56

2024-10-25T03:56

2024-10-25T09:31

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Самые большие и яркие куницы Евразии, харзы, попали на видео в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье. Животных заметили исследующими случайно попавший туда целлофановый пакет, сообщает учреждение. "Харзы попали на видео в дикой природе вместе с крупным целлофановым пакетом, который занесло ветром в национальный парк "Земля леопарда" в Приморье. Встретив чужеродный для заповедного леса предмет, животные оперативно решили "мусорный вопрос": утащили его прочь с территории", — говорится в сообщении. Ученые отмечают, что целлофановые пакеты и другие отходы зачастую воспринимаются животными как пища, привлекающая их своим запахом. Однако, попадая в желудочно-кишечный тракт, они становятся серьезной угрозой для жизни зверя. "Данный случай закончился благополучно для животных, но стал наглядной демонстрацией: человеческий мусор со свалок может проникать в заповедные зоны, где ему совершенно не место. Видеозапись с харзами стала символичным напоминанием того, как важно сохранять природу чистой и свободной от отходов", — сообщает нацпарк. В среду законодательное собрание Приморья сообщило, что один из будущих полигонов для ТБО планируется открыть в районе села Веневитиново Надеждинского муниципального района, в 750 метрах от охранной зоны нацпарка "Земля леопарда". Зампредседателя профильного комитета парламента Эдуард Цой выразил надежду, что полигон удастся перенести в другое место, так как "загрязнения, антисанитарная обстановка, возникающие в результате захоронения отходов, окажут негативное влияние на животный мир", может пострадать местная нерестовая река. Руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк сообщал РИА Новости, что нужно рассмотреть альтернативные участки размещения полигона, так как он может повлиять на популяцию дальневосточного леопарда и в целом на богатейшее биоразнообразие юго-запада Приморья. Позже представитель регионального Министерства ЖКХ рассказал РИА Новости, что работы по подбору участка еще ведутся, все предварительно отобранные территории будут проходить экспертизу. Нацпарк "Земля леопарда" — место обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. Также на "Земле леопарда" самая высокая плотность краснокнижного амурского тигра среди особо охраняемых природных территорий в России. Село Веневитиново расположено у трассы, ведущей на самый юг Приморья — в Хасанский округ, где по поручению президента России Владимира Путина строят крупный курорт и обустраивается туристическая инфраструктура. Харза — самый крупный и ярко окрашенный представитель рода куниц. В России водится только на Дальнем Востоке. Это один из наиболее сильных хищников уссурийской тайги, при этом встречается он редко. Животное занесено в "Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде".

https://ria.ru/20230427/goral-1868013686.html

https://ria.ru/20230818/oleni-1890739246.html

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Харзы с целлофановым пакетом на территории нацпарка "Земля леопарда" Харзы с целлофановым пакетом на территории нацпарка "Земля леопарда" 2024-10-25T03:56 true PT0M16S

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Дарья Буймова

россия, приморский край, китай, владимир путин, евразия, общество, дикие животные, фгбу "земля леопарда"