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Четырем участникам хакерской группировки REvil вынесли приговор в России - РИА Новости, 25.10.2024
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23:44 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/prigovor-1980192617.html
Четырем участникам хакерской группировки REvil вынесли приговор в России
Четырем участникам хакерской группировки REvil вынесли приговор в России - РИА Новости, 25.10.2024
Четырем участникам хакерской группировки REvil вынесли приговор в России
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в пятницу приговорил четырех участников группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T23:44
2024-10-25T23:44
происшествия
россия
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в пятницу приговорил четырех участников группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, к лишению свободы на срок от четырех с половиной до шести лет, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. Артем Заец и Алексей Малоземов признаны виновными по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров – по части 2 статьи 187 УК РФ, а также по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). "Суд постановил по совокупности преступлений... назначить Пузыревскому окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима", – сказала собеседница агентства. По ее словам, Хансвяров по совокупности преступлений приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии. Малоземову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, Заец получил четыре года и шесть месяцев колонии. Также у подсудимых в пользу государства конфискованы денежные средства и имущество. Так, у Пузыревского конфискованы, в частности, около 268 миллионов рублей, часы Audemars Piguet, а также два автомобиля BMW, Porsche, УАЗ, два автомобиля Mitsubishi и один Subaru. Тверской суд Москвы в январе 2022 года отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, в том числе Пузыревского, Хансвярова, Малоземова и Заеца. Как ранее сообщали в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете. При этом основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.
https://ria.ru/20240523/servicepipe-1947787478.html
https://ria.ru/20240808/ssha-1965004989.html
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происшествия, россия, москва, сша
Происшествия, Россия, Москва, США
Четырем участникам хакерской группировки REvil вынесли приговор в России

Четыре участника хакерской группировки REvil получили в РФ от 4,5 до 6 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в пятницу приговорил четырех участников группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, к лишению свободы на срок от четырех с половиной до шести лет, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
Артем Заец и Алексей Малоземов признаны виновными по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров – по части 2 статьи 187 УК РФ, а также по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
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"Суд постановил по совокупности преступлений... назначить Пузыревскому окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, Хансвяров по совокупности преступлений приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии. Малоземову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, Заец получил четыре года и шесть месяцев колонии.
Также у подсудимых в пользу государства конфискованы денежные средства и имущество. Так, у Пузыревского конфискованы, в частности, около 268 миллионов рублей, часы Audemars Piguet, а также два автомобиля BMW, Porsche, УАЗ, два автомобиля Mitsubishi и один Subaru.
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Как ранее сообщали в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
При этом основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.
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