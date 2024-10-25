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Эксперт высказался о перспективах приднестровского урегулирования - РИА Новости, 25.10.2024
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19:35 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/pridnestrove-1980174448.html
Эксперт высказался о перспективах приднестровского урегулирования
Эксперт высказался о перспективах приднестровского урегулирования - РИА Новости, 25.10.2024
Эксперт высказался о перспективах приднестровского урегулирования
Перспективы приднестровского урегулирования во многом будут зависеть от того, кто победит во втором туре президентских выборов в Молдавии, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:35
2024-10-25T19:35
молдавия
украина
россия
майя санду
нато
евросоюз
снг
выборы в молдавии — 2024
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ТИРАСПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Перспективы приднестровского урегулирования во многом будут зависеть от того, кто победит во втором туре президентских выборов в Молдавии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у него 25,98%. Второй тур назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. "В Молдове по обыкновению делят шкуру неубитого медведя. Провластные аналитики размышляют о судьбах Приднестровья в то время, как будущее самого режима Санду весьма туманно. Правда в том, что, если Санду с помощью фальсификаций умудрится продлить свой мандат, это только усугубит внутриполитическую нестабильность в Молдове. Ее власть, как и ее референдум, утратят легитимность", - сказал Шорников. По его мнению, Кишинев будет занят репрессиями против оппозиции, охотой за блогерами, Telegram-каналами, поиском "руки Москвы" в кошельках молдавских граждан. Кроме того, считает политолог, Санду придется продолжить подготовку к войне, а также менять конституцию, преодолевая сопротивление большинства общества и усугубляя раскол. Этой команде будет не до Приднестровья, им надо будет успевать к парламентским выборам 2025 года гомогенизировать политический ландшафт Молдовы, полагает Шорников. "А вот если победу одержит Стояногло, разрушительные процессы в стране будут остановлены. Фракция PAS (Партия действие и солидарность") в парламенте утратит единство, Молдова сохранит свой нейтралитет. А в молдо-приднестровских отношениях следует ожидать нормализации и возобновления переговорного процесса в формате "5+2". По меньшей мере начнется прямой диалог на уровне президентов Молдовы и Приднестровья", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что молдавские провластные эксперты почему-то исходят из того, что в скором будущем начнется мирный процесс по Украине, по итогам которого Молдавия и Украина окажутся в Евросоюзе и в НАТО. "На чем основываются такие измышления? На том, что в США победит Трамп и за 24 часа прекратит вооруженный конфликт? Но победа Трампа вовсе не означает принятие Украины в НАТО, скорее наоборот. Хорошо известна принципиальная позиция Москвы: членство Украины в НАТО полностью исключено. Думаю, эти эксперты сознательно морочат голову проевропейскому и прорумынскому избирателю, создавая ложные надежды", - сказал эксперт. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979870530.html
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молдавия, украина, россия, майя санду, нато, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Украина, Россия, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Эксперт высказался о перспективах приднестровского урегулирования

Эксперт Шорников: будущее Приднестровья зависит от победы Санду на выборах

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Перспективы приднестровского урегулирования во многом будут зависеть от того, кто победит во втором туре президентских выборов в Молдавии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у него 25,98%. Второй тур назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ.
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"В Молдове по обыкновению делят шкуру неубитого медведя. Провластные аналитики размышляют о судьбах Приднестровья в то время, как будущее самого режима Санду весьма туманно. Правда в том, что, если Санду с помощью фальсификаций умудрится продлить свой мандат, это только усугубит внутриполитическую нестабильность в Молдове. Ее власть, как и ее референдум, утратят легитимность", - сказал Шорников.
По его мнению, Кишинев будет занят репрессиями против оппозиции, охотой за блогерами, Telegram-каналами, поиском "руки Москвы" в кошельках молдавских граждан. Кроме того, считает политолог, Санду придется продолжить подготовку к войне, а также менять конституцию, преодолевая сопротивление большинства общества и усугубляя раскол. Этой команде будет не до Приднестровья, им надо будет успевать к парламентским выборам 2025 года гомогенизировать политический ландшафт Молдовы, полагает Шорников.
"А вот если победу одержит Стояногло, разрушительные процессы в стране будут остановлены. Фракция PAS (Партия действие и солидарность") в парламенте утратит единство, Молдова сохранит свой нейтралитет. А в молдо-приднестровских отношениях следует ожидать нормализации и возобновления переговорного процесса в формате "5+2". По меньшей мере начнется прямой диалог на уровне президентов Молдовы и Приднестровья", - отметил собеседник агентства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 15:12
Он добавил, что молдавские провластные эксперты почему-то исходят из того, что в скором будущем начнется мирный процесс по Украине, по итогам которого Молдавия и Украина окажутся в Евросоюзе и в НАТО.
"На чем основываются такие измышления? На том, что в США победит Трамп и за 24 часа прекратит вооруженный конфликт? Но победа Трампа вовсе не означает принятие Украины в НАТО, скорее наоборот. Хорошо известна принципиальная позиция Москвы: членство Украины в НАТО полностью исключено. Думаю, эти эксперты сознательно морочат голову проевропейскому и прорумынскому избирателю, создавая ложные надежды", - сказал эксперт.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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