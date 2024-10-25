https://ria.ru/20241025/pomosch-1980071050.html
Глава ДСМР отметил большую помощь Башкирии военнослужащим СВО
Глава ДСМР отметил большую помощь Башкирии военнослужащим СВО - РИА Новости, 25.10.2024
Глава ДСМР отметил большую помощь Башкирии военнослужащим СВО
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов на съезде духовного управления мусульман Республики... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:08
2024-10-25T14:08
2024-10-25T14:08
религия
россия
уфа
альбир крганов
республика башкортостан
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов на съезде духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) сообщил, что регион оказывает огромную помощь и поддержку российским военнослужащим в зоне СВО. В Уфе проходит съезд ДУМ РБ, в нем участвует более 250 делегатов и гостей. Муфтий Башкирии Айнур Биргалин был переизбран на нем единогласно, сообщили в ДСМР. "Сегодня Башкортостан оказывает огромную помощь в СВО, поддерживает ребят на передовой, и все это я видел сам, как говорят, за ленточкой. ДУМ РБ на своем уровне проводит эту работу", – сказал Крганов в приветственной речи. Муфтий также отметил большой потенциал Башкирии в реализации проектов по исламским финансам. "Башкортостан участвует в пилотном проекте по исламским финансам. У республики в целом огромный нераскрытый еще потенциал. Надеюсь, ДУМ РБ станет надежным партнером региональных властей в продвижении экономического развития региона в исламском мире и повышении его узнаваемости", – сказал председатель ДСМР. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023 года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
https://ria.ru/20241007/putin-1976677953.html
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964290992.html
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россия, уфа, альбир крганов, республика башкортостан
Религия, Россия, Уфа, Альбир Крганов, Республика Башкортостан
Глава ДСМР отметил большую помощь Башкирии военнослужащим СВО
Муфтий Крганов: Башкортостан оказывает огромную помощь бойцам СВО
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов на съезде духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) сообщил, что регион оказывает огромную помощь и поддержку российским военнослужащим в зоне СВО.
В Уфе
проходит съезд ДУМ РБ, в нем участвует более 250 делегатов и гостей. Муфтий Башкирии Айнур Биргалин был переизбран на нем единогласно, сообщили в ДСМР.
"Сегодня Башкортостан оказывает огромную помощь в СВО, поддерживает ребят на передовой, и все это я видел сам, как говорят, за ленточкой. ДУМ РБ на своем уровне проводит эту работу", – сказал Крганов в приветственной речи.
Муфтий также отметил большой потенциал Башкирии в реализации проектов по исламским финансам. "Башкортостан участвует в пилотном проекте по исламским финансам. У республики в целом огромный нераскрытый еще потенциал. Надеюсь, ДУМ РБ станет надежным партнером региональных властей в продвижении экономического развития региона в исламском мире и повышении его узнаваемости", – сказал председатель ДСМР.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023 года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).