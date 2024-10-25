https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html

"Чиновники молчали". Жители Урала вышли на улицы из-за зверского убийства

"Чиновники молчали". Жители Урала вышли на улицы из-за зверского убийства - РИА Новости, 25.10.2024

"Чиновники молчали". Жители Урала вышли на улицы из-за зверского убийства

В городе Коркино Челябинской области после убийства таксистки Елены Сарафановой вспыхнули беспорядки — сотни жителей взбунтовались. У дома подозреваемых... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:32

2024-10-25T14:32

2024-10-25T16:10

следственный комитет россии (ск рф)

общество

криминал

стрельба

челябинская область

убийство женщины-таксиста в коркино

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Мария Марикян. В городе Коркино Челябинской области после убийства таксистки Елены Сарафановой вспыхнули беспорядки — сотни жителей взбунтовались. У дома подозреваемых устроили погром с поджогом. Местные винят во всем "цыганскую диаспору", на чьи бесчинства жаловались годами и силовикам, и чиновникам, но безрезультатно. РИА Новости разбиралось в ситуации.Громкое убийствоВечером 23 октября 40-летняя Елена приняла последний в смене вызов. Утром ее тело нашли с ножевыми ранениями в области груди, вблизи дома № 1 по улице Ватутина. В Сети распространились ориентировки на подозреваемых: двое молодых людей 17 и 19 лет, пассажиры.Как сообщили горожане, она везла братьев к "цыганскому дому", оттуда часто заказывали такси. Коллеги отговаривали ее ехать на этот адрес ночью. И неслучайно — эксцессы случались постоянно: пассажиры могли отказаться платить, торговались, рассчитывались фальшивыми купюрами.Для местных произошедшее стало последней каплей."С цыганской диаспорой мы боремся уже пять лет. В Коркино четыре "барона", они закрепили между собой сферы влияния. У каждого свой участок. Одна из основных претензий — наркоторговля. Мы жаловались и чиновникам, и силовикам. Этих заявлений уже не счесть. Но реакции не было. Мы терпели слишком долго", — объясняет РИА Новости местный житель Игорь (имя по его просьбе изменено).В центре города собралась толпа. Позвонили представителям диаспоры, требуя встречи. Ничего не добившись, отправились к дому "главного"."Там все были — и молодежь, и пенсионеры, так это осточертело. Люди на эмоциях, но настроены на разговор, — продолжает Игорь. — Один из "баронов" вышел и заявил: он накажет нас "по своим законам". Дескать, мы права голоса не имеем. "А у меня есть все". После этих слов и началось".Погром в цыганском кварталеИгорь оказался в эпицентре. Десятки протестующих устроили погром в цыганском квартале: перевернули и спалили три авто, подожгли два дома. Разъяренные люди перекрыли дорогу пожарной машине. Из дома "барона" раздалось несколько выстрелов — двоих ранило.Как впоследствии выяснилось, огонь открыл 58-летний глава цыганской диаспоры."Пока все это происходило, прямо там собирали подписи с требованием наконец разобраться с тем, что у нас творится", — добавляет Игорь.По его словам, еще за час до этого представители диаспоры стали уезжать в соседние населенные пункты — целыми семьями. Об этом свидетельствуют попавшие в Сеть записи с уличных камер.Прибыли силовики. Задержали больше 50 протестующих, составили протоколы. Потом почти всех отпустили домой, за исключением устроивших поджог. По данным правительства региона, митинговали порядка 150 человек. Однако опрошенные РИА Новости коркинцы утверждают: "Не менее 500"."Нас тут же обвинили в разжигании розни, чуть ли не в экстремизме. Но ответ на вопрос, почему на жалобы не реагировали, мы так и не получили", — жалуется один из них.Уголовное делоВозбудили дело об убийстве, 17-летнего подозреваемого арестовали на два месяца. Под стражей и глава диаспоры, устроивший стрельбу. Жизни раненых ничто не угрожает — им вовремя оказали помощь. Расследование контролирует главк СК, в Коркино из Москвы отправили лучших следователей. Начальника ОВД Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранили.Местные создали телеграм-канал, чтобы обсудить "проблемные вопросы во взаимоотношениях с представителями этнической группы". Прозвучали призывы к расправам — и по указанию регионального управления МВД группу заблокировали. "Администраторы мер к удалению провокационных высказываний не предприняли", — пояснили в ведомстве.Следователи центрального аппарата подтвердили, что поведение цыган уже давно беспокоит местных, но проблема "не решается".У Елены двое детей — 11 и 15 лет. Власти пообещали материальную помощь. Бывший муж убитой Петр тоже сказал РИА Новости, что стычки с цыганами у местных были неоднократно: "Тут ни для кого не секрет, что они делают. Понастроили "замков", занимаются криминалом, прессуют даже детей в школе".Власти сегодня встретятся с протестующими в администрации Коркинского округа. Там будут также главы регионального СК и МВД, областной прокурор и омбудсмен. Люди массово идут давать показания. И надеются, что их наконец услышат.

челябинская область

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону. 2024-10-25T14:32 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

следственный комитет россии (ск рф), общество, криминал, стрельба, челябинская область, убийство женщины-таксиста в коркино