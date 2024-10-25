https://ria.ru/20241025/podpole-1979958865.html
Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому
Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому - РИА Новости, 25.10.2024
Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому
Удар нанесён по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:34
2024-10-25T06:34
2024-10-25T06:39
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Удар нанесён по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо", - заявил Лебедев.По словам Лебедева, взрыв от удара ощущался в центре города.
https://ria.ru/20241024/nikolaev-1979727854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому
Подполье: по портовой зоне одесского города Белгород-Днестровский нанесен удар