https://ria.ru/20241025/podpole-1979958865.html

Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому

Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому - РИА Новости, 25.10.2024

Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому

Удар нанесён по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:34

2024-10-25T06:34

2024-10-25T06:39

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Удар нанесён по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо", - заявил Лебедев.По словам Лебедева, взрыв от удара ощущался в центре города.

https://ria.ru/20241024/nikolaev-1979727854.html

одесская область

украина

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, одесская область, украина, сергей лебедев