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Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 25.10.2024 (обновлено: 06:39 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/podpole-1979958865.html
Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому
Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому - РИА Новости, 25.10.2024
Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому
Удар нанесён по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:34
2024-10-25T06:39
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Удар нанесён по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо", - заявил Лебедев.По словам Лебедева, взрыв от удара ощущался в центре города.
https://ria.ru/20241024/nikolaev-1979727854.html
одесская область
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в мире, одесская область, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по Белгороду-Днестровскому

Подполье: по портовой зоне одесского города Белгород-Днестровский нанесен удар

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Удар нанесён по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо", - заявил Лебедев.
По словам Лебедева, взрыв от удара ощущался в центре города.
Поврежденные железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом
24 октября, 09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаСергей Лебедев
 
 
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