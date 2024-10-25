https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952994.html
Пленный рассказал, как его учили пользоваться американским гранатометом
Пленный рассказал, как его учили пользоваться американским гранатометом - РИА Новости, 25.10.2024
Пленный рассказал, как его учили пользоваться американским гранатометом
Во время обучения на Украине мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, но не давали из него стрелять, рассказал РИА... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:03
2024-10-25T05:03
2024-10-25T08:46
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Во время обучения на Украине мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, но не давали из него стрелять, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев. "В Житомирской области, в лесу, только без ракет — просто, как его взводить, один раз и всё… только показали, как им (пользоваться. —Прим. ред.), а так не стреляли", — рассказал собеседник агентства. Пленный отметил, что гранатомет SMAW - это единственное иностранное оружие, которое он видел за почти год в рядах ВСУ. Ранее Грачев рассказал, что сослуживцы на два месяца бросили его в блиндаже после ранения в ногу, первую медицинскую помощь ему оказали российские военнослужащие, которые взяли его в плен. Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью в составе 142-й бригады ВСУ.
https://ria.ru/20241024/plennyj-1979707761.html
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Украинский пленный о том, как солдат ВСУ учили пользоваться американскими гранатометами
Пленный украинский военный рассказал РИА Новости, как солдат ВСУ учили пользоваться американскими гранатомётами, но стрелять из них не давали.
2024-10-25T05:03
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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житомирская область, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный рассказал, как его учили пользоваться американским гранатометом
Пленный: солдат ВСУ учили пользоваться гранатометом, но не давали стрелять