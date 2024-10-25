https://ria.ru/20241025/peterburg-1980127503.html
Соседка напавшего на людей с ножом в Петербурге рассказала о нем
Соседка напавшего на людей с ножом в Петербурге рассказала о нем - РИА Новости, 25.10.2024
Соседка напавшего на людей с ножом в Петербурге рассказала о нем
Соседка, жившая на одной лестничной клетке с мужчиной, которого подозревают в нападении на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, в разговоре с журналистами... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:54
2024-10-25T16:54
2024-10-25T16:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Соседка, жившая на одной лестничной клетке с мужчиной, которого подозревают в нападении на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, в разговоре с журналистами удивилась тому, что злоумышленником мог оказаться ее сосед, назвала его тихим и молчаливым. "Я ничего особенного замечала за ним. В магазин ходил. Тихий, молчаливый. Компаний не было, у нас тихая лестница", - сказала Юлия. Она пояснила, что с мужчиной только здоровалась, они не общались. Встречала его в подъезде, компаний шумных не водил, не курил. По словам Юлии, мужчина жил по этому адресу как минимум девять лет, некоторое время назад – с семьей, однако в последнее время Юлия встречала его одного. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Соседка напавшего на людей с ножом в Петербурге рассказала о нем
Соседка напавшего на посетителей магазина в Петербурге назвала его тихим
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Соседка, жившая на одной лестничной клетке с мужчиной, которого подозревают в нападении на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, в разговоре с журналистами удивилась тому, что злоумышленником мог оказаться ее сосед, назвала его тихим и молчаливым.
"Я ничего особенного замечала за ним. В магазин ходил. Тихий, молчаливый. Компаний не было, у нас тихая лестница", - сказала Юлия.
Она пояснила, что с мужчиной только здоровалась, они не общались. Встречала его в подъезде, компаний шумных не водил, не курил. По словам Юлии, мужчина жил по этому адресу как минимум девять лет, некоторое время назад – с семьей, однако в последнее время Юлия встречала его одного.
В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ
. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.