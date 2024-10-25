https://ria.ru/20241025/peterburg-1980103458.html

Напавший на людей в Петербурге находится в остром психозе

Напавший на людей в Петербурге находится в остром психозе - РИА Новости, 25.10.2024

Напавший на людей в Петербурге находится в остром психозе

Мужчина, который набросился с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, находится в больнице в состоянии острого психоза, заявил директор НИИ скорой... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:50

2024-10-25T15:50

2024-10-25T17:56

санкт-петербург

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Мужчина, который набросился с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, находится в больнице в состоянии острого психоза, заявил директор НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский на видео, опубликованном в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению."К нам в институт поступили три человека. Один из них — нападавший, собственно, и два пациента — мужчина и женщина, они ранены. У нападавшего имеются колото-резаные ранения кистей, он находится в остром психозе, сейчас диагноз такой основной", — сказал он.У преступника также диагностирован ушиб легкой степени: он получил несколько ударов по голове, когда его обездвиживали и обезоруживали силовики, добавил директор."(У него. — Прим. ред.) взяты все анализы. Первые показатели такие, что в моче у него алкоголя не обнаружено", — указал Мануковский.По его словам, остальные результаты будут известны через несколько часов. Сейчас нападавшего изолировали в специализированном отделении.Инцидент произошел в пятницу днем в супермаркете "Окей" на проспекте Космонавтов в Петербурге. Нападение совершил 44-летний местный житель, его задержали на месте и доставили в отдел полиции. Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, после ЧП госпитализировали пять человек, трое из них находятся в реанимации.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

https://ria.ru/20241025/peterburg-1980078126.html

https://ria.ru/20241025/napadenie-1980065589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения. 2024-10-25T15:50 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)