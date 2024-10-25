https://ria.ru/20241025/peterburg-1980103458.html
Напавший на людей в Петербурге находится в остром психозе
Напавший на людей в Петербурге находится в остром психозе - РИА Новости, 25.10.2024
Напавший на людей в Петербурге находится в остром психозе
Мужчина, который набросился с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, находится в больнице в состоянии острого психоза, заявил директор НИИ скорой... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:50
2024-10-25T15:50
2024-10-25T17:56
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Мужчина, который набросился с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, находится в больнице в состоянии острого психоза, заявил директор НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский на видео, опубликованном в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению."К нам в институт поступили три человека. Один из них — нападавший, собственно, и два пациента — мужчина и женщина, они ранены. У нападавшего имеются колото-резаные ранения кистей, он находится в остром психозе, сейчас диагноз такой основной", — сказал он.У преступника также диагностирован ушиб легкой степени: он получил несколько ударов по голове, когда его обездвиживали и обезоруживали силовики, добавил директор."(У него. — Прим. ред.) взяты все анализы. Первые показатели такие, что в моче у него алкоголя не обнаружено", — указал Мануковский.По его словам, остальные результаты будут известны через несколько часов. Сейчас нападавшего изолировали в специализированном отделении.Инцидент произошел в пятницу днем в супермаркете "Окей" на проспекте Космонавтов в Петербурге. Нападение совершил 44-летний местный житель, его задержали на месте и доставили в отдел полиции. Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, после ЧП госпитализировали пять человек, трое из них находятся в реанимации.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980078126.html
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Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга
Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения.
2024-10-25T15:50
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санкт-петербург, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавший на людей в Петербурге находится в остром психозе
Напавший на людей с ножом в Петербурге находится в больнице в остром психозе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости.
Мужчина, который набросился с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, находится в больнице в состоянии острого психоза, заявил директор НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский на видео, опубликованном в Telegram-канале
городского комитета по здравоохранению.
"К нам в институт поступили три человека. Один из них — нападавший, собственно, и два пациента — мужчина и женщина, они ранены. У нападавшего имеются колото-резаные ранения кистей, он находится в остром психозе, сейчас диагноз такой основной", — сказал он.
У преступника также диагностирован ушиб легкой степени: он получил несколько ударов по голове, когда его обездвиживали и обезоруживали силовики, добавил директор.
"(У него. — Прим. ред.) взяты все анализы. Первые показатели такие, что в моче у него алкоголя не обнаружено", — указал Мануковский.
По его словам, остальные результаты будут известны через несколько часов. Сейчас нападавшего изолировали в специализированном отделении.
Инцидент произошел в пятницу днем в супермаркете "Окей" на проспекте Космонавтов в Петербурге. Нападение совершил 44-летний местный житель, его задержали на месте и доставили в отдел полиции. Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, после ЧП госпитализировали пять человек, трое из них находятся в реанимации.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.