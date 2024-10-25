https://ria.ru/20241025/peterburg-1980078126.html

Очевидец рассказал об увиденном во время нападения с ножом в Петербурге

Очевидец рассказал об увиденном во время нападения с ножом в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024

Очевидец рассказал об увиденном во время нападения с ножом в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга, который был в магазине в Московском районе во время нападения мужчины с ножом, рассказал журналистам, что не слышал никаких криков, но... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:40

2024-10-25T14:40

2024-10-25T15:22

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который был в магазине в Московском районе во время нападения мужчины с ножом, рассказал журналистам, что не слышал никаких криков, но везде была кровь и стекло от разбитой нападавшим витрины с шампанским. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным главка СК РФ, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной степени тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение. "Получается, что не было вообще криков никаких – то есть полнейшая тишина, и начали "Окей" закрывать. Вышел, смотрю – везде кровь, разбиты бутылки, лужи... Потом я решил зайти посмотреть вообще по следам крови. Смотрю, весь туалет в крови... Никакого шума не было, даже не слышно было как бились бутылки – он же разбил отдел с шампанским", – рассказал петербуржец Владислав Воробьев. По словам очевидца, он наблюдал ситуацию в магазине примерно спустя 5-10 минут после инцидента. "Я видел, что люди лежали в отделе в одном, кричали, есть ли врач... Мужчина вроде за шею держался, а женщина – за грудь", – сказал он.

https://ria.ru/20241025/peterburg-1980062142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Везде кровь, разбиты бутылки, лужи" – очевидец об обстановке в магазине после инцидента "Вышел, смотрю – везде кровь, разбиты бутылки, лужи". Житель Петербурга, который был в магазине во время нападения мужчины с ножом, рассказал, что не слышал никаких криков, но везде была кровь и стекло от разбитой нападавшим витрины с шампанским. 2024-10-25T14:40 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)