https://ria.ru/20241025/peterburg-1980062142.html

Появились кадры первой помощи пострадавшим при нападении в Петербурге

Появились кадры первой помощи пострадавшим при нападении в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024

Появились кадры первой помощи пострадавшим при нападении в Петербурге

Управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу показало видео из магазина в Санкт-Петербурге, как росгвардейцы помогают пострадавшим после... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:46

2024-10-25T13:46

2024-10-25T13:46

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу показало видео из магазина в Санкт-Петербурге, как росгвардейцы помогают пострадавшим после нападения мужчины с ножом. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. На видео, опубликованном в Telegram-канале окружного глава Росгвардии, видно, как росгвардейцы оказывают помощь одному из пострадавших, помогая медикам в его транспортировке. Ранее ведомство также опубликовало видео, где росгвардеец рассказывал, что охранник магазина истекал кровью после нападения, ему оказали первую помощь.

https://ria.ru/20241025/peterburg-1980058070.html

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Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения. 2024-10-25T13:46 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)