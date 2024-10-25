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Появились кадры первой помощи пострадавшим при нападении в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
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13:46 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980062142.html
Появились кадры первой помощи пострадавшим при нападении в Петербурге
Появились кадры первой помощи пострадавшим при нападении в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
Появились кадры первой помощи пострадавшим при нападении в Петербурге
Управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу показало видео из магазина в Санкт-Петербурге, как росгвардейцы помогают пострадавшим после... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:46
2024-10-25T13:46
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу показало видео из магазина в Санкт-Петербурге, как росгвардейцы помогают пострадавшим после нападения мужчины с ножом. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. На видео, опубликованном в Telegram-канале окружного глава Росгвардии, видно, как росгвардейцы оказывают помощь одному из пострадавших, помогая медикам в его транспортировке. Ранее ведомство также опубликовало видео, где росгвардеец рассказывал, что охранник магазина истекал кровью после нападения, ему оказали первую помощь.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980058070.html
санкт-петербург
россия
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Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга
Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения.
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры первой помощи пострадавшим при нападении в Петербурге

Росгвардия показала кадры первой помощи пострадавшим в петербургском магазине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу показало видео из магазина в Санкт-Петербурге, как росгвардейцы помогают пострадавшим после нападения мужчины с ножом.
В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ.
На видео, опубликованном в Telegram-канале окружного глава Росгвардии, видно, как росгвардейцы оказывают помощь одному из пострадавших, помогая медикам в его транспортировке.
Ранее ведомство также опубликовало видео, где росгвардеец рассказывал, что охранник магазина истекал кровью после нападения, ему оказали первую помощь.
Кадры с задержанным 44-летним мужчиной, напавшим на людей в Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек
Вчера, 13:40
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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