https://ria.ru/20241025/peterburg-1980058070.html

При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек

При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек - РИА Новости, 25.10.2024

При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек

Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:40

2024-10-25T13:40

2024-10-25T16:14

санкт-петербург

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению."В результате нападения посетителя с ножом <...> пострадали пять петербуржцев. Четверо пациентов в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе", — заявили в ведомстве. Инцидент произошел в супермаркете "Окей" на проспекте Космонавтов. Нападение совершил 44-летний местный житель, его задержали на месте и доставили в отдел полиции. Сейчас магазин закрыт для посетителей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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Кадры с задержанным 44-летним мужчиной, напавшим на людей в Петербурге МВД показало кадры с задержанным 44-летним местным жителем за нападение на людей в Петербурге. У него перебинтована голова, он что-то говорит правоохранителям. 2024-10-25T13:40 true PT0M22S

Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения. 2024-10-25T13:40 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)