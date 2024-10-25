https://ria.ru/20241025/peterburg-1980058070.html
При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек
При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек - РИА Новости, 25.10.2024
При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек
Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:40
2024-10-25T13:40
2024-10-25T16:14
санкт-петербург
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению."В результате нападения посетителя с ножом <...> пострадали пять петербуржцев. Четверо пациентов в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе", — заявили в ведомстве. Инцидент произошел в супермаркете "Окей" на проспекте Космонавтов. Нападение совершил 44-летний местный житель, его задержали на месте и доставили в отдел полиции. Сейчас магазин закрыт для посетителей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
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Кадры с задержанным 44-летним мужчиной, напавшим на людей в Петербурге
МВД показало кадры с задержанным 44-летним местным жителем за нападение на людей в Петербурге. У него перебинтована голова, он что-то говорит правоохранителям.
2024-10-25T13:40
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Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга
Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения.
2024-10-25T13:40
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санкт-петербург, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При нападении мужчины с ножом в Петербурге пострадали пять человек
Число раненых при нападении на магазин в Петербурге выросло до пяти человек