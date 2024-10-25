https://ria.ru/20241025/peterburg-1980039794.html

Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию

Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию - РИА Новости, 25.10.2024

Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию

Задержанный за нападение с ножом в магазине Петербурга 44-летний местный житель доставлен в отдел полиции, сообщила в Telegram-канале официальный представитель... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:03

2024-10-25T13:03

2024-10-25T13:03

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Задержанный за нападение с ножом в магазине Петербурга 44-летний местный житель доставлен в отдел полиции, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее окружное управление Росгвардии сообщало, что неизвестный напал с ножом в супермаркете в Петербурге, пострадавшим оказывается помощь. Позднее в региональном главке СК России уточнили, что четыре человека госпитализированы с ранениями, возбуждено уголовное дело. "Задержанный – 44-летний местный житель – доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения", - написала Волк.

https://ria.ru/20241021/peterburg-1979094645.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)