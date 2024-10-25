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Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию - РИА Новости, 25.10.2024
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13:03 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980039794.html
Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию
Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию - РИА Новости, 25.10.2024
Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию
Задержанный за нападение с ножом в магазине Петербурга 44-летний местный житель доставлен в отдел полиции, сообщила в Telegram-канале официальный представитель... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:03
2024-10-25T13:03
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Задержанный за нападение с ножом в магазине Петербурга 44-летний местный житель доставлен в отдел полиции, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее окружное управление Росгвардии сообщало, что неизвестный напал с ножом в супермаркете в Петербурге, пострадавшим оказывается помощь. Позднее в региональном главке СК России уточнили, что четыре человека госпитализированы с ранениями, возбуждено уголовное дело. "Задержанный – 44-летний местный житель – доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения", - написала Волк.
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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию

Задержанный за нападение с ножом в магазине в Петербурге доставлен в полицию

© Фото : соцсетиСитуация возле супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей
Ситуация возле супермаркета Окей в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : соцсети
Ситуация возле супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Задержанный за нападение с ножом в магазине Петербурга 44-летний местный житель доставлен в отдел полиции, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее окружное управление Росгвардии сообщало, что неизвестный напал с ножом в супермаркете в Петербурге, пострадавшим оказывается помощь. Позднее в региональном главке СК России уточнили, что четыре человека госпитализированы с ранениями, возбуждено уголовное дело.
"Задержанный – 44-летний местный житель – доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения", - написала Волк.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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