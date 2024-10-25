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Против напавшего на людей с ножом в Петербурге завели дело - РИА Новости, 25.10.2024
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12:56 25.10.2024 (обновлено: 13:08 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980037235.html
Против напавшего на людей с ножом в Петербурге завели дело
Против напавшего на людей с ножом в Петербурге завели дело - РИА Новости, 25.10.2024
Против напавшего на людей с ножом в Петербурге завели дело
Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после того, как неизвестный с ножом напал на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:56
2024-10-25T13:08
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после того, как неизвестный с ножом напал на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ.Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте."В следственном отделе по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", – говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Против напавшего на людей с ножом в Петербурге завели дело

Против нападавшего с ножом в Петербурге завели дело о покушении на убийство

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после того, как неизвестный с ножом напал на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ.
Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте.
"В следственном отделе по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", – говорится в сообщении.
Правоохранитель об оказании помощи пострадавшему после инцидента в супермаркете Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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