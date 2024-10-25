https://ria.ru/20241025/peterburg-1980037235.html

Против напавшего на людей с ножом в Петербурге завели дело

Против напавшего на людей с ножом в Петербурге завели дело - РИА Новости, 25.10.2024

Против напавшего на людей с ножом в Петербурге завели дело

Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после того, как неизвестный с ножом напал на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:56

2024-10-25T12:56

2024-10-25T13:08

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после того, как неизвестный с ножом напал на посетителей магазина в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк СК РФ.Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте."В следственном отделе по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", – говорится в сообщении.

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия