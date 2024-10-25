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Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали - РИА Новости, 25.10.2024
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12:54 25.10.2024 (обновлено: 13:07 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980036500.html
Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали
Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали - РИА Новости, 25.10.2024
Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали
Неизвестного, напавшего на посетителей магазина в Санкт-Петербурге задержали на месте, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:54
2024-10-25T13:07
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Неизвестного, напавшего на посетителей магазина в Санкт-Петербурге задержали на месте, сообщил городской главк СК РФ.Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980039794.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали

СК: напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали на месте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Неизвестного, напавшего на посетителей магазина в Санкт-Петербурге задержали на месте, сообщил городской главк СК РФ.
Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте.
Ситуация возле супермаркета Окей в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Задержанного за нападение в Петербурге доставили в полицию
Вчера, 13:03
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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