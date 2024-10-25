https://ria.ru/20241025/peterburg-1980036500.html
Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали
Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали - РИА Новости, 25.10.2024
Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали
Неизвестного, напавшего на посетителей магазина в Санкт-Петербурге задержали на месте, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:54
2024-10-25T12:54
2024-10-25T13:07
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Неизвестного, напавшего на посетителей магазина в Санкт-Петербурге задержали на месте, сообщил городской главк СК РФ.Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980039794.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали
СК: напавшего на людей с ножом в Петербурге задержали на месте