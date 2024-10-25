https://ria.ru/20241025/peterburg-1980030220.html
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2024
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник
Мужчина, который в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете в Санкт-Петербурге, обезоружен, ранение получил охранник магазина и женщина, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:42
2024-10-25T12:42
2024-10-25T12:53
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980030674_0:124:960:664_1920x0_80_0_0_8d8881af67562cf6a21f64fa865e8dc7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, который в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете в Санкт-Петербурге, обезоружен, ранение получил охранник магазина и женщина, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Ранее окружное управление Росгвардии сообщало, что неизвестный напал с ножом в супермаркете в Петербурге, пострадавшим оказывается помощь."Это какой-то местный хулиган устроил поножовщину. В настоящее время злоумышленник обезоружен. Подтверждается, что ножевое ранение у охранника магазина и еще у одной женщины", – сказал собеседник агентства.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980026024.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980030674_0:34:960:754_1920x0_80_0_0_a1c1bc729be3a29d88d3b17756798457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, двое пострадали