https://ria.ru/20241025/peterburg-1980030220.html

Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник

Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2024

Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник

Мужчина, который в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете в Санкт-Петербурге, обезоружен, ранение получил охранник магазина и женщина, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:42

2024-10-25T12:42

2024-10-25T12:53

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, который в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете в Санкт-Петербурге, обезоружен, ранение получил охранник магазина и женщина, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Ранее окружное управление Росгвардии сообщало, что неизвестный напал с ножом в супермаркете в Петербурге, пострадавшим оказывается помощь."Это какой-то местный хулиган устроил поножовщину. В настоящее время злоумышленник обезоружен. Подтверждается, что ножевое ранение у охранника магазина и еще у одной женщины", – сказал собеседник агентства.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20241025/peterburg-1980026024.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия