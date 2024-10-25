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Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2024
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12:42 25.10.2024 (обновлено: 12:53 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980030220.html
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2024
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник
Мужчина, который в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете в Санкт-Петербурге, обезоружен, ранение получил охранник магазина и женщина, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:42
2024-10-25T12:53
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, который в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете в Санкт-Петербурге, обезоружен, ранение получил охранник магазина и женщина, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Ранее окружное управление Росгвардии сообщало, что неизвестный напал с ножом в супермаркете в Петербурге, пострадавшим оказывается помощь."Это какой-то местный хулиган устроил поножовщину. В настоящее время злоумышленник обезоружен. Подтверждается, что ножевое ранение у охранника магазина и еще у одной женщины", – сказал собеседник агентства.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980026024.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, сообщил источник

Напавшего на людей с ножом в Петербурге обезоружили, двое пострадали

© Фото : соцсетиАвтомобили скорой помощи у гипермакрета "Окей" в Санкт-Петербурге. 25 октября 2024
Автомобили скорой помощи у гипермакрета Окей в Санкт-Петербурге. 25 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : соцсети
Автомобили скорой помощи у гипермакрета "Окей" в Санкт-Петербурге. 25 октября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, который в пятницу напал с ножом на людей в супермаркете в Санкт-Петербурге, обезоружен, ранение получил охранник магазина и женщина, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Ранее окружное управление Росгвардии сообщало, что неизвестный напал с ножом в супермаркете в Петербурге, пострадавшим оказывается помощь.
"Это какой-то местный хулиган устроил поножовщину. В настоящее время злоумышленник обезоружен. Подтверждается, что ножевое ранение у охранника магазина и еще у одной женщины", – сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Правоохранитель об оказании помощи пострадавшему после инцидента в супермаркете Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Росгвардия помогает пострадавшим в супермаркете в Петербурге
Вчера, 12:39
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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