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Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
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12:36 25.10.2024 (обновлено: 13:25 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980024908.html
Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге
Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в супермаркете, есть пострадавшие, сообщило окружное управление Росгвардии. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:36
2024-10-25T13:25
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в супермаркете, есть пострадавшие, сообщило окружное управление Росгвардии.&quot;В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом&quot;, — говорится в релизе.По словам источника РИА Новости в оперативных службах, нападавшего удалось обезоружить, но пострадали как минимум два человека."Это какой-то местный хулиган устроил поножовщину. &lt;…&gt; Подтверждается, что ножевое ранение у охранника магазина и еще у одной женщины", — сказал собеседник агентства.Позже в региональном главке СК уточнили, что ранения получили четыре человека. По данным ведомства, инцидент произошел в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов.Пострадавших госпитализировали. Подозреваемого, 44-летнего местного жителя, доставили в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20241021/peterburg-1979094645.html
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РИА Новости
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Правоохранитель об оказании помощи пострадавшему после инцидента в супермаркете Петербурга
"Увидели пострадавшего на улице охранника, который истекал кровью". Росгвардия публикует кадры с места нападения с ножом в магазине в Петербурге, на которых прибывший на место правоохранитель рассказывает об инциденте.
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происшествия
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге

Четыре человека ранены при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Петербурге

© Фото : соцсетиСитуация возле супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей
Ситуация возле супермаркета Окей в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : соцсети
Ситуация возле супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в супермаркете, есть пострадавшие, сообщило окружное управление Росгвардии.
«

"В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом", — говорится в релизе.

По словам источника РИА Новости в оперативных службах, нападавшего удалось обезоружить, но пострадали как минимум два человека.
"Это какой-то местный хулиган устроил поножовщину. <…> Подтверждается, что ножевое ранение у охранника магазина и еще у одной женщины", — сказал собеседник агентства.
Позже в региональном главке СК уточнили, что ранения получили четыре человека. По данным ведомства, инцидент произошел в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов.
Пострадавших госпитализировали. Подозреваемого, 44-летнего местного жителя, доставили в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
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