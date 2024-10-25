https://ria.ru/20241025/peterburg-1980024908.html
Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге
Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в супермаркете, есть пострадавшие, сообщило окружное управление Росгвардии. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:36
2024-10-25T12:36
2024-10-25T13:25
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в супермаркете, есть пострадавшие, сообщило окружное управление Росгвардии."В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом", — говорится в релизе.По словам источника РИА Новости в оперативных службах, нападавшего удалось обезоружить, но пострадали как минимум два человека."Это какой-то местный хулиган устроил поножовщину. <…> Подтверждается, что ножевое ранение у охранника магазина и еще у одной женщины", — сказал собеседник агентства.Позже в региональном главке СК уточнили, что ранения получили четыре человека. По данным ведомства, инцидент произошел в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов.Пострадавших госпитализировали. Подозреваемого, 44-летнего местного жителя, доставили в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20241021/peterburg-1979094645.html
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Правоохранитель об оказании помощи пострадавшему после инцидента в супермаркете Петербурга
"Увидели пострадавшего на улице охранника, который истекал кровью". Росгвардия публикует кадры с места нападения с ножом в магазине в Петербурге, на которых прибывший на место правоохранитель рассказывает об инциденте.
2024-10-25T12:36
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происшествия
Мужчина напал с ножом на людей в супермаркете в Петербурге
Четыре человека ранены при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Петербурге