https://ria.ru/20241025/peskov-1980057748.html
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ
Много лживых вбросов стало в американских изданиях, их больше не воспринимают в Кремле авторитетными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:39
2024-10-25T13:39
2024-10-25T13:39
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Много лживых вбросов стало в американских изданиях, их больше не воспринимают в Кремле авторитетными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских военных чиновников и еще один источник сообщил, что Россия якобы передавала йеменским повстанцам спутниковые данные, которые позволили нанести ракетные удары по западным судам в Красном море. "Нет, не ознакомились," - ответил Песков журналистам на вопрос, ознакомились ли в Кремле публикацией. "К сожалению, и в этом издании и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241025/peskov-1980054830.html
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в мире, россия, красное море, дмитрий песков
В мире, Россия, Красное море, Дмитрий Песков
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ
Песков: в американских СМИ много лживых вбросов, их не воспринимают в Кремле
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Много лживых вбросов стало в американских изданиях, их больше не воспринимают в Кремле авторитетными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских военных чиновников и еще один источник сообщил, что Россия якобы передавала йеменским повстанцам спутниковые данные, которые позволили нанести ракетные удары по западным судам в Красном море
.
"Нет, не ознакомились," - ответил Песков журналистам на вопрос, ознакомились ли в Кремле публикацией.
"К сожалению, и в этом издании и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты", - сказал Песков.