Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/peskov-1980057748.html
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ
Много лживых вбросов стало в американских изданиях, их больше не воспринимают в Кремле авторитетными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:39
2024-10-25T13:39
в мире
россия
красное море
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Много лживых вбросов стало в американских изданиях, их больше не воспринимают в Кремле авторитетными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских военных чиновников и еще один источник сообщил, что Россия якобы передавала йеменским повстанцам спутниковые данные, которые позволили нанести ракетные удары по западным судам в Красном море. "Нет, не ознакомились," - ответил Песков журналистам на вопрос, ознакомились ли в Кремле публикацией. "К сожалению, и в этом издании и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241025/peskov-1980054830.html
https://ria.ru/20241025/peskov-1980055477.html
россия
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, красное море, дмитрий песков
В мире, Россия, Красное море, Дмитрий Песков
Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ

Песков: в американских СМИ много лживых вбросов, их не воспринимают в Кремле

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Много лживых вбросов стало в американских изданиях, их больше не воспринимают в Кремле авторитетными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских военных чиновников и еще один источник сообщил, что Россия якобы передавала йеменским повстанцам спутниковые данные, которые позволили нанести ракетные удары по западным судам в Красном море.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков
Вчера, 13:35
"Нет, не ознакомились," - ответил Песков журналистам на вопрос, ознакомились ли в Кремле публикацией.
"К сожалению, и в этом издании и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Песков опроверг информацию о контактах Путина и Маска
Вчера, 13:36
 
В миреРоссияКрасное мореДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала