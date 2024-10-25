https://ria.ru/20241025/peskov-1980054830.html

Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков

Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024

Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин остается открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:35

2024-10-25T13:35

2024-10-25T13:40

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

казань

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972138275_439:124:3072:1605_1920x0_80_0_0_a0f50cebb765f3758c4e17a5cc116c03.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине."(Путин остается - ред.) открытым, открытым для переговорного достижения своих целей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о смысле слов Эрдогана.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241025/putin-1980002333.html

украина

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, реджеп тайип эрдоган