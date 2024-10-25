https://ria.ru/20241025/peskov-1980054830.html
Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков
Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024
Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин остается открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:35
2024-10-25T13:35
2024-10-25T13:40
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саммит брикс в казани в 2024 году
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине."(Путин остается - ред.) открытым, открытым для переговорного достижения своих целей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о смысле слов Эрдогана.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20241025/putin-1980002333.html
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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, реджеп тайип эрдоган
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков
Песков: Путин остается открыт для переговоров по Украине