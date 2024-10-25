https://ria.ru/20241025/peskov-1980051691.html
Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Лукашенко
Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Лукашенко - РИА Новости, 25.10.2024
Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин ценит роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в развитии Белоруссии и интеграционных процессов, у лидеров доверительные... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:34
2024-10-25T13:34
2024-10-25T13:47
белоруссия
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ценит роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в развитии Белоруссии и интеграционных процессов, у лидеров доверительные отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, как высоко президент Путин, и вообще многие в России, ценят его (Лукашенко - ред.) роль в развитии Белоруссии, как суверенного государства, как государства, которое участвует в союзном государстве Россия-Беларусь, как ближайшего союзника. Трудно переоценить роль Александра Григорьевича (Лукашенко) в развитии интеграционных процессов, и, конечно же, всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров наших двух стран", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что Белоруссия получила опыт после выборов президента в 2020 году."Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили богатый опыт по итогам тех самых событий, собственно, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241025/peskov-1980061657.html
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белоруссия, александр лукашенко, россия, дмитрий песков, владимир путин
Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Лукашенко
Песков: Путин ценит роль Лукашенко в развитии интеграционных процессов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ценит роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в развитии Белоруссии и интеграционных процессов, у лидеров доверительные отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, как высоко президент Путин, и вообще многие в России, ценят его (Лукашенко - ред.) роль в развитии Белоруссии, как суверенного государства, как государства, которое участвует в союзном государстве Россия-Беларусь, как ближайшего союзника. Трудно переоценить роль Александра Григорьевича (Лукашенко) в развитии интеграционных процессов, и, конечно же, всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров наших двух стран", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Белоруссия получила опыт после выборов президента в 2020 году.
"Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили богатый опыт по итогам тех самых событий, собственно, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций", - сказал Песков.